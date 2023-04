Для японской озвучки Atomic Heart был собран сильный актерский состав ©

Последнее обновление для игры Atomic Heart не так давно вышло для всех платформ и содержит совершенно новую озвучку. Для работы над нет был собран один из лучших актерских составов в индустрии, что оставляет яркое первое впечатление. Привлекая голоса таких персонажей, как Джозеф Джостар, Солид Снейк, Эрен Йегер и Юкико Амаги, Mundfish определенно обладает всеми необходимыми ингредиентами для качественного дубляжа.

Акио Оцука - первое имя в списке. Многие знают его голос по различным аниме и видеоиграм. Господин Оцука озвучивает множество персонажей с 1988 года и является ветераном индустрии. Более всего он известен озвучкой Снейка в японском дубляже разных частей Metal Gear Solid. Кроме того, он озвучивал персонажей в One Piece, Samurai Champaloo, Ghost in the Shell и некоторых других аниме. Ему доверили озвучивать Дмитрия Сергеевича Сеченова.

Следующий в списке - Томокадзу Сугита. Поклонники JoJo's Bizarre Adventure, Persona 5 и Gintama, несомненно, знают это имя. Будучи голосом Джозефа Джостара, Гинтоки Сакаты и всеми любимого Юскэ Китагавы в Persona 5, господин Сугита будет играть роль Майкла Штокхаузена.

Далее в нашем составе появился Юки Кадзи. Господин Кадзи известен во всем мире благодаря своему великолепному исполнению роли Эрен Йегера и многих других культовых персонажей. Наблюдать за его развитием вместе с Эреном на протяжении четырех сезонов было просто ошеломляющим зрелищем. Юки Кадзи сыграл роль Виктора Петрова в Atomic Heart. И наконец, Ами Косимидзу сыграет роль Ларисы Филатовой. Поклонники знают ее по выступлениям в Kill la Kill, Code Geass, Persona 4 и Genshin Impact.

Вы можете ознакомиться с японской озвучкой игры Atomic Heart на PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, ПК и консолях последнего поколения.