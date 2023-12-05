Экшен Atomic Heart забирает свою первую награду: "Лучший саундтрек" по версии VK Музыка

Отечественный музыкальный стриминговый сервис VK Музыка подвел главные итоги 2023 года. Среди различных популярных исполнителей и заслуженных хитов, которые могут быть малоинтересны для игровой индустрии, неожиданно выделился Atomic Heart. Динамичный экшен-шутер от разработчиков студии Mundfish получил награду в категории "Саундтрек года".
Музыкальное сопровождение Atomic Heart, где присутствуют ремиксы известных старых песен и совершенно новые композиции, понравилось абсолютно всем. Саундтрек игры получил положительные оценки как от обычных игроков, так и от профессиональных критиков, а также от обычных слушателей сервиса. Это подтверждается не только наградой "Саундтрек года", но и количеством прослушиваний. По данным VK Музыки, альбом с полным саундтреком Atomic Heart был прослушан более 20 миллионов раз.
Также особо отмечается главная музыкальная композиция игры "Komarovo". Трек удерживался в чарте самых популярных песен VK Музыки более 115 дней, опережая множество других музыкальных новинок. Следует отметить, что поддержка Atomic Heart еще не завершена. Игроков ожидают еще несколько дополнений, которые могут принести новые удивительные сюжетные линии и превосходные музыкальные композиции.
По версии VK Музыка... А в России есть конкуренты?
Ах, да, Инстасамка, как написал чел ниже.
Заслуженно... вместе с такими "артистами" как INSTASAMKA.
Мне моя мама тоже говорит, что я лучший.
В атомике реально клевая музыка.
Ну, так заслуженно
Музыка, книги, игры, фильмы и т.д. и т.п. - нравится ли что-то конкретное в любой сфере, является субъективным. Утверждать, что саундтрек понравился абсолютно всем - некорректно. Мне понравился саундтрек, но именно когда играл (правда все равно не всегда. В некоторые моменты он был ни к месту), отдельно не слушал.
Саундтрек года? Да это саундтрек века)
Ещё можно дать как самой популярной игре в VK Play...Хотя, саундтрек и правда хороший.
Игра из VK Play берёт награду за лучший саундтрек у VK Музыка. Хм-м-м.. А могло быть иначе?
ржанул)
сами себе наградки раздают..
Почему то проржал в слух как увидел эту новость)))))))))))))))
Музыка действительно достойная. Но с ВК поржал.
это победа!!! ура ура УРАААА
В гараже слушаю саунтреки, тема
Дома не разрешают?)
какая игра-такие и награды
Ты давно принимал таблетки?
дерьмо ебаное
Ну такое по итогу. Никто не вспомнит эту игру через....Да кого я обманываю, о ней уже забыли.
Всё напихали лучшее из игр такого жанра, типа биошок, прей и так далее.
Игра норм, но ничего своего запоминающегося. Сеттинг ну да, а так и сказать больше нечего.
Качественный, хороший и стерильный продукт.
И ведь правда. Реиграбельность у игры не очень высокая и решений отталкивающих хватает, прямо чувствуется что игра в определенный момент сильно изменила свою ориентацию. Но это не отменяет того что это ааа инди высокого уровня, хоть и... одноразовое
если ты не вспомнишь - проверь память у врача. Атомик это однозначно одна из лучших игр в истории и это не просто игра, это потрясающая франшиза и лорная вселенная, по которой уже есть мерч и офигенная книга, а еще можно снимать фильмы/сериалы и тд. Если разрабы будут вселенную развивать - она будет жить и процветать очень долго. А вот про ваш балдурс гейт все забудут скоро)
Так и сеттинг такой себе.. Это не советский ретрофутуризм от слова совсем. Это фантазии одного дизайнера, которому повезло с реализацией замыслов. Сделай подобный антураж кто-то из зарубежных разработчиков - волна из помоев была бы невиданных масштабов.
Мозги себе проверь прежде чем комментарии писать. Оскорблять будешь своих родителей, друзей и прочих, кто еще соглашается с тобой общаться.
Причем тут балдурс гейт и прочая чушь, которая никак не относится к моему комментарию.
Да кто ж тебя оскорблял то, бедненький токсичный утеночек?)