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об игре
Atomic Heart 21.02.2023
8.6 7 899 оценок

Экшен Atomic Heart забирает свою первую награду: "Лучший саундтрек" по версии VK Музыка

Gutsz
Новости

Отечественный музыкальный стриминговый сервис VK Музыка подвел главные итоги 2023 года. Среди различных популярных исполнителей и заслуженных хитов, которые могут быть малоинтересны для игровой индустрии, неожиданно выделился Atomic Heart. Динамичный экшен-шутер от разработчиков студии Mundfish получил награду в категории "Саундтрек года".

Музыкальное сопровождение Atomic Heart, где присутствуют ремиксы известных старых песен и совершенно новые композиции, понравилось абсолютно всем. Саундтрек игры получил положительные оценки как от обычных игроков, так и от профессиональных критиков, а также от обычных слушателей сервиса. Это подтверждается не только наградой "Саундтрек года", но и количеством прослушиваний. По данным VK Музыки, альбом с полным саундтреком Atomic Heart был прослушан более 20 миллионов раз.

Также особо отмечается главная музыкальная композиция игры "Komarovo". Трек удерживался в чарте самых популярных песен VK Музыки более 115 дней, опережая множество других музыкальных новинок. Следует отметить, что поддержка Atomic Heart еще не завершена. Игроков ожидают еще несколько дополнений, которые могут принести новые удивительные сюжетные линии и превосходные музыкальные композиции.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
rewgerg43252

По версии VK Музыка... А в России есть конкуренты?

Ах, да, Инстасамка, как написал чел ниже.

11
TAPAKAH222

Заслуженно... вместе с такими "артистами" как INSTASAMKA.

7
butcher69
2
Kolyambus55RUS

Мне моя мама тоже говорит, что я лучший.

2
6363

В атомике реально клевая музыка.

2
Deniss Petrenko

Ну, так заслуженно

1
PolGhost
Музыкальное сопровождение Atomic Heart, где присутствуют ремиксы известных старых песен и совершенно новые композиции, понравилось абсолютно всем

Музыка, книги, игры, фильмы и т.д. и т.п. - нравится ли что-то конкретное в любой сфере, является субъективным. Утверждать, что саундтрек понравился абсолютно всем - некорректно. Мне понравился саундтрек, но именно когда играл (правда все равно не всегда. В некоторые моменты он был ни к месту), отдельно не слушал.

1
Floww

Саундтрек года? Да это саундтрек века)

1
PaulX

Ещё можно дать как самой популярной игре в VK Play...Хотя, саундтрек и правда хороший.

0
WittyOrvilleton
0
CallXO3

Игра из VK Play берёт награду за лучший саундтрек у VK Музыка. Хм-м-м.. А могло быть иначе?

0
tesla707

ржанул)

сами себе наградки раздают..

0
Eclair_93

Почему то проржал в слух как увидел эту новость)))))))))))))))

0
Кей Овальд

Музыка действительно достойная. Но с ВК поржал.

0
Newworld_DESTROYER

это победа!!! ура ура УРАААА

-1
makc2142

В гараже слушаю саунтреки, тема

-2
Kolyambus55RUS

Дома не разрешают?)

0
Рогалик Сослиффками

какая игра-такие и награды

-3
NegativePolygon

Ты давно принимал таблетки?

1
Рогалик Сослиффками

дерьмо ебаное

-3
вупсич пупсич

Ну такое по итогу. Никто не вспомнит эту игру через....Да кого я обманываю, о ней уже забыли.
Всё напихали лучшее из игр такого жанра, типа биошок, прей и так далее.
Игра норм, но ничего своего запоминающегося. Сеттинг ну да, а так и сказать больше нечего.
Качественный, хороший и стерильный продукт.

-5
Randpass

И ведь правда. Реиграбельность у игры не очень высокая и решений отталкивающих хватает, прямо чувствуется что игра в определенный момент сильно изменила свою ориентацию. Но это не отменяет того что это ааа инди высокого уровня, хоть и... одноразовое

0
Floww

если ты не вспомнишь - проверь память у врача. Атомик это однозначно одна из лучших игр в истории и это не просто игра, это потрясающая франшиза и лорная вселенная, по которой уже есть мерч и офигенная книга, а еще можно снимать фильмы/сериалы и тд. Если разрабы будут вселенную развивать - она будет жить и процветать очень долго. А вот про ваш балдурс гейт все забудут скоро)

-1
CallXO3

Так и сеттинг такой себе.. Это не советский ретрофутуризм от слова совсем. Это фантазии одного дизайнера, которому повезло с реализацией замыслов. Сделай подобный антураж кто-то из зарубежных разработчиков - волна из помоев была бы невиданных масштабов.

0
вупсич пупсич Floww

Мозги себе проверь прежде чем комментарии писать. Оскорблять будешь своих родителей, друзей и прочих, кто еще соглашается с тобой общаться.
Причем тут балдурс гейт и прочая чушь, которая никак не относится к моему комментарию.

-1
Floww вупсич пупсич

Да кто ж тебя оскорблял то, бедненький токсичный утеночек?)

-1