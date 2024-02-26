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об игре
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 8 735 оценок

Небольшой патч 1.13.4.0 для Atomic Heart исправляет ошибки в дополнении "Узник Лимбо"

monk70
Новости

Mundfish выпустила небольшой патч для Atomic Heart. Это новое обновление 1.13.4.0 содержит лишь некоторые небольшие изменения и корректировки в последнем на данный момент дополнении "Узник Лимбо".

  • Скорректирована логика присутствия Teardrop (теперь она появляется только во время диалогов)
  • Исправлена трасса Goose Racing (убрано зеленое препятствие).
  • Исправлена проблема с локализацией отображаемых сюжетных субтитров.
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Комментарии: 19
Ваш комментарий
Rorschach93

денуво скорее бы сняли

3
Brock_Harrison

лет через 15-20 думаю снимут, какая разница щас поиграете или через 15-20 лет то. всеравно игра на 1-2 вечера, это не великий Скайрим в который вечно можно играть то.

Если так охото уж поиграть в атомик харт то скиньтесь вскладчину с друзьями баблом, один друг тыщу, другой друг тыщу, 3 и 4 друг по тыще рублей как раз хватит что бы купить эту игру.

-6
DireErick

А я купил таки. Надоело ждать. В ВК по скидке

1
kakuwonok Brock_Harrison

Мне сложно представить , что в реале существуют 4 неразлучных друга нищеброда , которые целый год ждали взлом этой игры и вдруг ни с того ни с сего возьмут и скинуться по штуке , они лучше на эти бешеные деньги купят бухла и закуски , выпьют и будут вчетвером проклинать поганых капиталистов , не дающих им поиграть на халяву )

-1
Brock_Harrison kakuwonok

а еще лучше если у него есть жена, можно тупо обмануть ее сказав дай карту нужно оплатить коммуналку а само бабло на игру потратить, всеравно бабы щас наивные всему поверят если сказать искренне.

-4
Ang Dark Brock_Harrison

А потом окажется, что деньги все равно твои -_- так кого ты тут на...бать пытался??? Та и что-бы ТЕБЯ геЙмера содержала ЖЕНА, ты должен быть 100 лвл мастером куннилингуса , ибо нафиг ты ей тогда нужен будешь ^_^

0
666ANUBIS666

Исправили бы срабатывание клавиш, не всегда срабатывает

1
Armen 88

А патч исправляющий само дополнение будет?

1
Ang Dark

Даже ачивок не добавили, длс явно под грибами делали , нахрен оно вообще не понимаю... сделай это ОТВЕТВЛЕНИЕ тупо на телефончик, так можно продавать как отдельную игру, а не ДЛС... где вот в таком вот (радужном) сеттинге нужно страдать фигнёй и мотаться по е...учим пирогам -_- ... а так чушь...

-2
Brock_Harrison

вы еще не знаете что такое настоящая наркомания, вот ловите: https://www.youtube.com/watch?v=0S27LyDgTrk

-1