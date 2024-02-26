Небольшой патч 1.13.4.0 для Atomic Heart исправляет ошибки в дополнении "Узник Лимбо"

Atomic Heart погружает игроков в альтернативную советскую реальность, где робототехника достигла невиданных высот.
Действие игры разворачивается в 1955 году. Вторая мировая война давно позади, а СССР активно осваивает мирный атом и создаёт передовые технологии. Роботы трудятся на фабриках и в колхозах, выполняя тяжёлую и опасную работу. На секретном объекте «3826» производятся роботы для быта.
Однако в один момент происходит сбой системы управления, и роботы начинают бунт. Они уничтожают весь персонал завода.
Главный герой, спецагент П-3, отправляется разобраться в инциденте. Ему предстоит спуститься в подземные этажи комплекса, полные враждебных машин. Роботы-охранники, индустриальные механизмы, летающие дроны — все они будут атаковать героя, не зная пощады.
Чтобы противостоять армии металлических монстров, у агента есть фирменный экзоскелет советских спецслужб. Этот костюм можно модернизировать, срывая конечности с поверженных роботов и присоединяя их к себе. Таким образом, игрок получает доступ к уникальным способностям и оружию.
Бои в Atomic Heart в основном проходят в ближнем контакте. Патронов к огнестрельному оружию катастрофически не хватает, поэтому приходится экономить и активно использовать холодное оружие и способности костюма.
Исследуя заброшенные цеха и лаборатории, герой попутно решает загадки и головоломки, чтобы пробиться дальше и раскрыть тайну произошедшего.
денуво скорее бы сняли
лет через 15-20 думаю снимут, какая разница щас поиграете или через 15-20 лет то. всеравно игра на 1-2 вечера, это не великий Скайрим в который вечно можно играть то.
Если так охото уж поиграть в атомик харт то скиньтесь вскладчину с друзьями баблом, один друг тыщу, другой друг тыщу, 3 и 4 друг по тыще рублей как раз хватит что бы купить эту игру.
А я купил таки. Надоело ждать. В ВК по скидке
Мне сложно представить , что в реале существуют 4 неразлучных друга нищеброда , которые целый год ждали взлом этой игры и вдруг ни с того ни с сего возьмут и скинуться по штуке , они лучше на эти бешеные деньги купят бухла и закуски , выпьют и будут вчетвером проклинать поганых капиталистов , не дающих им поиграть на халяву )
а еще лучше если у него есть жена, можно тупо обмануть ее сказав дай карту нужно оплатить коммуналку а само бабло на игру потратить, всеравно бабы щас наивные всему поверят если сказать искренне.
А потом окажется, что деньги все равно твои -_- так кого ты тут на...бать пытался??? Та и что-бы ТЕБЯ геЙмера содержала ЖЕНА, ты должен быть 100 лвл мастером куннилингуса , ибо нафиг ты ей тогда нужен будешь ^_^
Исправили бы срабатывание клавиш, не всегда срабатывает
А патч исправляющий само дополнение будет?
Даже ачивок не добавили, длс явно под грибами делали , нахрен оно вообще не понимаю... сделай это ОТВЕТВЛЕНИЕ тупо на телефончик, так можно продавать как отдельную игру, а не ДЛС... где вот в таком вот (радужном) сеттинге нужно страдать фигнёй и мотаться по е...учим пирогам -_- ... а так чушь...
вы еще не знаете что такое настоящая наркомания, вот ловите: https://www.youtube.com/watch?v=0S27LyDgTrk