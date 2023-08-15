Разработчики Atomic Heart исправили постоянные сбои на консолях PlayStation ©

Пока игроки на ПК и Xbox наслаждались прохождением первого сюжетного дополнения Atomic Heart и помогали спасти Майору Нечаеву мир от роботов, игрокам на PlayStation было не до этого. Как оказалось, версия игры для консолей Sony до сегодняшнего дня страдала от неприятных ошибок. Разработчики из студии Mundfish выпустили специальное обновление, которое призвано исправить ситуацию со стабильностью Atomic Heart на PlayStation.

Как сообщили авторы игры, обновление было выпущено только для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. Некоторые пользователи на этих платформах сталкивались с внезапными вылетами и другими критическими сбоями во время выбора сложности Atomic Heart. Вышедший хотфикс должен исправить данную проблему, также разработчики продолжают отслеживать отзывы от игроков на других площадках.

Представители команды Mundfish поблагодарили игроков за оперативные отзывы и отчеты об ошибках. Разработчики обещают продолжить улучшать стабильность игры и исправлять даже самые мелкие баги с выходом будущих обновлений.

Atomic Heart доступна для игры на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.