Разработчики Atomic Heart обещают в третьем DLC добавить механику симулятора свиданий

В начале этого года экшен-шутер Atomic Heart от разработчиков из студии Mundfish получил второе сюжетное расширение с крайне сюрреалистичным контентом. На этом поддержка проекта не заканчивается, ведь авторы готовят третье дополнение, которое должно стать финальным. Подробностей о DLC до сегодняшнего дня практически не было, но теперь мы знаем его подзаголовок и возможное нововведение среди основных механик.
На официальных страницах студии Mundfish появилось сообщение, что Atomic Heart получит третье расширение с подзаголовком "Полимерное Лето". Среди главных особенностей нового дополнения должна стать механика симулятора свиданий. Разработчики обещают погрузить игроков в мир романтических приключений и призывают следить за дальнейшими новостями.
Стоит отметить, что это сообщение от разработчиков Atomic Heart появилось еще 1 апреля, когда действовали правила праздника "Дня смеха". Насколько правдивым окажется заявление Mundfish, покажет время, сейчас определить сложно. Вряд ли новое дополнение для игры в реальности принесет полноценный симулятор свиданий, однако некоторые элементы романтики все же могут появиться в игре.
С чего бы это, ведь сюжетных DLC обещано 4.