на главную
об игре
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 8 781 оценка

Разработчики поделились хронологией событий Atomic Heart

Litewer
Новости

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ: Действие игры происходит в альтернативном СССР 50х годов, на территории исследовательскогокомплекса “Предприятие 3826”, построенного для производства роботов. Создатель этогопредприятия — блестящий ученый по имени Дмитрий Сеченов, который изобрел особое вещество«Полимер». Благодаря этому он создал «Коллектив» - нейронную сеть роботов-помощникос искусственным интеллектом. Главным героем игры выступает офицер по особым поручениям,майор П-3 Нечаев, которому предстоит узнать скрывающуюся за стремительным прогрессом правду.

Источник  
13
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Кроллег

Эх, жаль что тут не расписали всё, что рассказывается в "Узнике Лимбо". Сегодня только закончил дополнение, но все "зоны" проходить не стал. Не осилил. Просто устал от платформинга, прошёл финал и всё. А так хотелось бы узнать всё, что там расскажут. Может когда-нибудь потом, но желания, если честно, просто нет. Дополнение сильно отличается от остальной игры и первого дополнения.

2
Denz333

Надеюсь миссию где играешь за гуся и гонишься за Нечаевым ты прошёл )) Если вдруг нет, то очень советую, там юмор зашкаливает 😂

2
Кроллег Denz333

Так это и есть обязательная миссия для окончания дополнения. Мимо неё никак не пройти.

2
ivan41kds

так в итоге обе концовки канон?

0
Александр Дантес

Опять "Не реклама" подъехала...

0
Brock_Harrison

Атомик харт не нужен, не умеют снг делать игры. Великие игры могут лишь США делать, великая страна в мире это США. США!!! США!!! США!!!

-3
PODRYA
0