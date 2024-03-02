Разработчики поделились хронологией событий Atomic Heart

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ: Действие игры происходит в альтернативном СССР 50х годов, на территории исследовательскогокомплекса “Предприятие 3826”, построенного для производства роботов. Создатель этогопредприятия — блестящий ученый по имени Дмитрий Сеченов, который изобрел особое вещество«Полимер». Благодаря этому он создал «Коллектив» - нейронную сеть роботов-помощникос искусственным интеллектом. Главным героем игры выступает офицер по особым поручениям,майор П-3 Нечаев, которому предстоит узнать скрывающуюся за стремительным прогрессом правду.
Atomic Heart погружает игроков в альтернативную советскую реальность, где робототехника достигла невиданных высот.
Действие игры разворачивается в 1955 году. Вторая мировая война давно позади, а СССР активно осваивает мирный атом и создаёт передовые технологии. Роботы трудятся на фабриках и в колхозах, выполняя тяжёлую и опасную работу. На секретном объекте «3826» производятся роботы для быта.
Однако в один момент происходит сбой системы управления, и роботы начинают бунт. Они уничтожают весь персонал завода.
Главный герой, спецагент П-3, отправляется разобраться в инциденте. Ему предстоит спуститься в подземные этажи комплекса, полные враждебных машин. Роботы-охранники, индустриальные механизмы, летающие дроны — все они будут атаковать героя, не зная пощады.
Чтобы противостоять армии металлических монстров, у агента есть фирменный экзоскелет советских спецслужб. Этот костюм можно модернизировать, срывая конечности с поверженных роботов и присоединяя их к себе. Таким образом, игрок получает доступ к уникальным способностям и оружию.
Бои в Atomic Heart в основном проходят в ближнем контакте. Патронов к огнестрельному оружию катастрофически не хватает, поэтому приходится экономить и активно использовать холодное оружие и способности костюма.
Исследуя заброшенные цеха и лаборатории, герой попутно решает загадки и головоломки, чтобы пробиться дальше и раскрыть тайну произошедшего.
Процессор: Intel Core i5-2500k / AMD Ryzen 3 1200
Видеокарта: AMD Radeon R9 380 / NVIDIA GeForce GTX 960 с 4 ГБ видеопамяти
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 90 ГБ
DirectX: 12.0
Процессор: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600X
Видеокарта: AMD RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2070 с 8 ГБ видеопамяти
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 90 ГБ
DirectX: 12.0
Эх, жаль что тут не расписали всё, что рассказывается в "Узнике Лимбо". Сегодня только закончил дополнение, но все "зоны" проходить не стал. Не осилил. Просто устал от платформинга, прошёл финал и всё. А так хотелось бы узнать всё, что там расскажут. Может когда-нибудь потом, но желания, если честно, просто нет. Дополнение сильно отличается от остальной игры и первого дополнения.
Надеюсь миссию где играешь за гуся и гонишься за Нечаевым ты прошёл )) Если вдруг нет, то очень советую, там юмор зашкаливает 😂
Так это и есть обязательная миссия для окончания дополнения. Мимо неё никак не пройти.
так в итоге обе концовки канон?
Опять "Не реклама" подъехала...
Атомик харт не нужен, не умеют снг делать игры. Великие игры могут лишь США делать, великая страна в мире это США. США!!! США!!! США!!!