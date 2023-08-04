Ругающийся гусь из дополнения Atomic Heart стал мемом

Внимание, спойлеры!
В дополнении «Инстинкт Истребления» для Atomic Heart игроки столкнулись с говорящим гусем с прикрепленным к голове устройством «Мысль». Птица постоянно атакует героя и всячески его пытается унизить. Гусь цитирует мемы, культовые фразы из мультфильмов, фильмов и видеоигр, и даже известных блогеров, включая Куплинова. А еще летающий персонаж много ругается.
Гусь (которого, кстати, озвучил Руслан Габидуллин из студии «Кубик в Кубе») уже стал героем мемов просто благодаря своим фразам.
Отсылка к известной фразе из «Ну, погоди!»:
Отсылка к мему «Идущий к реке»:
Мемная фраза, принадлежащая Евгению Понасенкову* (признан в России иноагентом):
Посмотреть все фразы гуся можно по этой ссылке.
Коротко о дополнении без спойлеров:
Школьники в восторге
Никакой смысловой нагрузки, но персонаж с фразами "братишка, как поспал?", "маслину поймал" и прочими давно затёртыми мемными полтора десятка лет назад фразами довольно забавный.
Впрочем, в плане сюжета DLC вышло полнейшим провалом и этот гусь ситуацию уж точно не спасает.
Кто бы что не говорил, но гусь - угарен!!! Однозначно один из лучших персонажей в Atomic Heart наряду с близняшками...
"Ах ты пи*да*лядская пи*дапрое*ина"
(с) Гусь, сейчас я до вас дое*усь
И что смешного? Затертые до дыр мемы засунули...
Гусь стал мемом, фразы которого состоят из самих мемов... Ну и кринж..
Забавный нпс, ругающийся матом ,цитирующий мемы и заезженные до дыр рофлы, озвученный одним из самых популярных голосов в ру сегменте интернета- это беспроиграшное комбо для непритязательного потребителя- а так как эти самые потребители являются большинством- то мое почтение разрабам.
Фразочки детсадовские реально.
Когда появляется этот гусь, начинается симулятор унижения гг
Испанский стыд словил
Озвучка кринжовая
Ну хз, по мне Кубик в кубе имеет харизму
я про сам этот мат и матерные шутки
Ну отсылки же все, хотя их и так много в длс
Не стал.
Ну тобишь они скомуниздили гуся из игры про гуся и потом скомуниздили кучу мемов из интеренетов... нет предела васянщине.