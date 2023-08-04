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Atomic Heart 21.02.2023
8.6 6 822 оценки

Ругающийся гусь из дополнения Atomic Heart стал мемом

Simple Jack
Новости

Внимание, спойлеры!

В дополнении «Инстинкт Истребления» для Atomic Heart игроки столкнулись с говорящим гусем с прикрепленным к голове устройством «Мысль». Птица постоянно атакует героя и всячески его пытается унизить. Гусь цитирует мемы, культовые фразы из мультфильмов, фильмов и видеоигр, и даже известных блогеров, включая Куплинова. А еще летающий персонаж много ругается.

Гусь (которого, кстати, озвучил Руслан Габидуллин из студии «Кубик в Кубе») уже стал героем мемов просто благодаря своим фразам.

Отсылка к известной фразе из «Ну, погоди!»:

Отсылка к мему «Идущий к реке»:

Мемная фраза, принадлежащая Евгению Понасенкову* (признан в России иноагентом):

Посмотреть все фразы гуся можно по этой ссылке.

Коротко о дополнении без спойлеров:

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Александр Назарко

Школьники в восторге

4
warp 37

Никакой смысловой нагрузки, но персонаж с фразами "братишка, как поспал?", "маслину поймал" и прочими давно затёртыми мемными полтора десятка лет назад фразами довольно забавный.

Впрочем, в плане сюжета DLC вышло полнейшим провалом и этот гусь ситуацию уж точно не спасает.

0
Strannik110

Кто бы что не говорил, но гусь - угарен!!! Однозначно один из лучших персонажей в Atomic Heart наряду с близняшками...

0
FjordNord

"Ах ты пи*да*лядская пи*дапрое*ина"
(с) Гусь, сейчас я до вас дое*усь

0
cuckold

И что смешного? Затертые до дыр мемы засунули...

0
Agent Qracle

Гусь стал мемом, фразы которого состоят из самих мемов... Ну и кринж..

0
Alex Row

Забавный нпс, ругающийся матом ,цитирующий мемы и заезженные до дыр рофлы, озвученный одним из самых популярных голосов в ру сегменте интернета- это беспроиграшное комбо для непритязательного потребителя- а так как эти самые потребители являются большинством- то мое почтение разрабам.

0
Eclair_93

Фразочки детсадовские реально.

0
Робот Колдун

Когда появляется этот гусь, начинается симулятор унижения гг

-1
-zotik-

Испанский стыд словил

-2
МАХАН МАХАНОВИЧ

Озвучка кринжовая

0
stalout МАХАН МАХАНОВИЧ

Ну хз, по мне Кубик в кубе имеет харизму

1
-zotik- stalout

я про сам этот мат и матерные шутки

1
stalout -zotik-

Ну отсылки же все, хотя их и так много в длс

-1
Grigorev_Petr

Не стал.

-5
PuserG

Ну тобишь они скомуниздили гуся из игры про гуся и потом скомуниздили кучу мемов из интеренетов... нет предела васянщине.

-7