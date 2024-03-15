Создатели Atomic Heart предлагают пройти "Атомный опросник", чтобы получить обратную связь от сообщества

С момента релиза Atomic Heart прошло уже более года, однако разработчики и не думают останавливаться на развитии проекта. Напротив, сотрудники студии Mundfish всеми силами демонстрируют поклонникам желание в дальнейшем улучшать множественные игровые аспекты. На данный момент уже выпущены 2 дополнения: Annihilation Instinct и Trapped in Limbo. Для получения обратной связи от сообщества, был создан "Атомный опросник", который включает в себя 10 разделов по разным элементам. Стоит отметить, что опрос содержит спойлеры, по этой причине игрокам, которые ещё не играли (или же не полностью прошли игру), рекомендуется воздержаться от участия в опроснике.
Atomic Heart погружает игроков в альтернативную советскую реальность, где робототехника достигла невиданных высот.
Действие игры разворачивается в 1955 году. Вторая мировая война давно позади, а СССР активно осваивает мирный атом и создаёт передовые технологии. Роботы трудятся на фабриках и в колхозах, выполняя тяжёлую и опасную работу. На секретном объекте «3826» производятся роботы для быта.
Однако в один момент происходит сбой системы управления, и роботы начинают бунт. Они уничтожают весь персонал завода.
Главный герой, спецагент П-3, отправляется разобраться в инциденте. Ему предстоит спуститься в подземные этажи комплекса, полные враждебных машин. Роботы-охранники, индустриальные механизмы, летающие дроны — все они будут атаковать героя, не зная пощады.
Чтобы противостоять армии металлических монстров, у агента есть фирменный экзоскелет советских спецслужб. Этот костюм можно модернизировать, срывая конечности с поверженных роботов и присоединяя их к себе. Таким образом, игрок получает доступ к уникальным способностям и оружию.
Бои в Atomic Heart в основном проходят в ближнем контакте. Патронов к огнестрельному оружию катастрофически не хватает, поэтому приходится экономить и активно использовать холодное оружие и способности костюма.
Исследуя заброшенные цеха и лаборатории, герой попутно решает загадки и головоломки, чтобы пробиться дальше и раскрыть тайну произошедшего.
Процессор: Intel Core i5-2500k / AMD Ryzen 3 1200
Видеокарта: AMD Radeon R9 380 / NVIDIA GeForce GTX 960 с 4 ГБ видеопамяти
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 90 ГБ
DirectX: 12.0
Процессор: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600X
Видеокарта: AMD RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2070 с 8 ГБ видеопамяти
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 90 ГБ
DirectX: 12.0
Кайф
Попросил близняшек по больше
Раньше платили за такие опросы. Зачем мне сотни пунктов заполнять?
Так никто и не заставляет. ИМХО, лучше что-бы разрабы получали обратную связь от игроков, а не чисто от контрольных групп.
Близняшкам выражал симпатию, а вот QTE с близняшками взбесило, не успевал так быстро нажимать. Разрабы похоже не в курсе что не у всех такая быстрая реакция... А вот второе дополнение попробовал и что то нет желание его проходить, хотя сама игра очень понравилась.
Я прошел и всем советую.
Манфиши реально слушают сообщество и им важен фидбэк
да кому нужен этот атомик если это тупо копипаста с биошока.
да ладно ,сакрказм же?
Вы не понимаете, это от русских разрабов значит нужно кушац. А сверху в виде соуса полить вк-плеем
Ну только Биошок типа "имёрсивсим", а Атомик просто коридорный шутер с загадками из Марио 64
ну тогда не заходи в этот раздел и не гадь здесь, проходи мимо троллик))))))