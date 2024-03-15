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об игре
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 8 877 оценок

Создатели Atomic Heart предлагают пройти "Атомный опросник", чтобы получить обратную связь от сообщества

Избранный Белиара

С момента релиза Atomic Heart прошло уже более года, однако разработчики и не думают останавливаться на развитии проекта. Напротив, сотрудники студии Mundfish всеми силами демонстрируют поклонникам желание в дальнейшем улучшать множественные игровые аспекты. На данный момент уже выпущены 2 дополнения: Annihilation Instinct и Trapped in Limbo. Для получения обратной связи от сообщества, был создан "Атомный опросник", который включает в себя 10 разделов по разным элементам. Стоит отметить, что опрос содержит спойлеры, по этой причине игрокам, которые ещё не играли (или же не полностью прошли игру), рекомендуется воздержаться от участия в опроснике.

14
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Mundfish

Кайф

6
Scorpion_GamePlay

Попросил близняшек по больше

2
Блоха В Сарафане

Раньше платили за такие опросы. Зачем мне сотни пунктов заполнять?

2
Кроллег

Так никто и не заставляет. ИМХО, лучше что-бы разрабы получали обратную связь от игроков, а не чисто от контрольных групп.

0
Уильям Аркетт

Близняшкам выражал симпатию, а вот QTE с близняшками взбесило, не успевал так быстро нажимать. Разрабы похоже не в курсе что не у всех такая быстрая реакция... А вот второе дополнение попробовал и что то нет желание его проходить, хотя сама игра очень понравилась.

0
Floww

Я прошел и всем советую.

Манфиши реально слушают сообщество и им важен фидбэк

-2
Brock_Harrison

да кому нужен этот атомик если это тупо копипаста с биошока.

-6
Filka77

да ладно ,сакрказм же?

-1
Lenyaants

Вы не понимаете, это от русских разрабов значит нужно кушац. А сверху в виде соуса полить вк-плеем

-4
Блоха В Сарафане

Ну только Биошок типа "имёрсивсим", а Атомик просто коридорный шутер с загадками из Марио 64

3
skinner8

ну тогда не заходи в этот раздел и не гадь здесь, проходи мимо троллик))))))

-3