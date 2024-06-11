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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 9 244 оценки

Создатели Atomic Heart выпустили патч с трассировкой лучей, опциями доступности и другими улучшениями

butcher69
Новости

Разработчики из студии Mundfish выпустили патч 1.14.4.0для ролевого шутера Atomic Heart, который уже доступен в Steam и на консолях. Обновление добавляет разные опции доступности, достижения для второго DLC «Узник Лимбо» и бета-версию трассировки лучей в ПК-версию

Список изменений в этом обновлении:

Главное:

Добавлены следующие функции доступности:

  • Режим цветовой слепоты
    (дейтеранопия, протанопия, тританопия)
  • Специальный контрастный режим
  • Чёрно-белый режим
  • Выделения цветом различных элементов и объектов
  • Отключение тряски камеры
  • Авторежим QTE
  • Авторешение головоломок
  • Автолечение

Добавлен список достижений для DLC 2 «Узник Лимбо»*:

  • Шарлотка 3826
    Собрать 3826 яблок в DLC «Узник Лимбо».
  • Защитник природы
    Получить золотую монетку, не стреляя в «Пчелу».
  • Казино не всегда в плюсе
    Выбить ВСЕ предметы в игровом автомате.
  • Рассекая волны «Лимбо»
    Пройти Плато Ответственности не умирая.
  • Покоритель Аннапурны
    Пройти Башню Памяти не умирая.
  • Покоритель Джомолунгмы
    Пройти Утёс Настойчивости не умирая.
  • Дерзкий, как пуля резкий
    Пройти Аллею Скорости не умирая.
  • Не шути с майором
    Пройти DLC «Узник Лимбо» не умирая.
  • Золотая лихорадка
    Собрать 76 золотых монеток.
  • Перебор
    Скрытое достижение: описание спрятано.

*После установки обновления некоторые достижения во время первого запуска могут разблокироваться автоматически, если условия для них были выполнены ранее.

Главное (только для ПК):

Добавлена поддержка Ray Tracing (beta) в 3 режимах**:

  • Производительность
  • Качество
  • Баланс

**Для корректной работы требуется карта с поддержкой DXR и с объёмом памяти не менее 12 GB.
При активации режимов настройка Fidelity FX Super Resolution автоматически отключается.
При включённом режиме персонаж игрока не отражается в зеркальных поверхностях.

Звук и локализация:

  • Исправлены проблемы с отсутствием звука/музыки в различных местах DLC 1 «Инстинкт истребления».
  • Исправлены различные проблемы с отображением текста в основной игре, а также в DLC 1 «Инстинкт истребления» и DLC 2 «Узник Лимбо».

Геймплей и Стабильность:

  • Исправлена редкая ошибка, вызывающая зависание игры во время разделения роя БУС-А в DLC 1 «Инстинкт истребления».
  • Исправлена ошибка, при которой загрузка автосохранения, происходящего после перехода из локации со схемой рекомбинации в лифт, вызывает вылет за пределы игрового мира в DLC 1 «Инстинкт истребления».
  • Добавлена подсветка исчезающих платформ на арене с версией РАФ-9 «Рафик» в DLC 2 «Узник Лимбо».
  • Изменено количество яблок, которым награждается игрок за участие в тире в DLC 2 «Узник Лимбо».
  • Исправлены различные графические баги, редкие ошибки и вылеты, а также улучшена общая стабильность игры.

Другое (только для ПК):

  • Исправлены вылеты при отключении настройки Fidelity FX Super Resolution.
  • Убрана возможность назначать сразу несколько действий на одну клавишу.
28
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
my93

интересно глянуть трассировку в атомике, игра красивая, а с ней по идее должно быть еще лучше

7
Playground_man

Авторешение головоломок это круто ) Надо понимать это для тех кто просто хочет на простячке играть без напрягов, как я )) мне не особо хочется напрягаться, а просто пройти в кайф как лёгкое приключение.

3
H0micide

Это был единственный мод, который я ставил. А теперь и он не нужен. Красота.

0
Go_Ra

Ни покупал , не качал , ни играл.... ( Как то так )

2
RaMzZzEsll

Комп не тянет?

3
Scorpion_GamePlay

Наконец-то!!!!!!!!! Ура пойду проходить!

2
Floww

да ну нафиг, я уж и не верил шо лучи завезут))

1
Slow Slade Snow Snake

Капец там патч, весит, как 2\3 игры

1
luVol

Особенность движка анрила. Файлы заложены в нескольких крупных архивах игры и из-за этого приходится перекачивать их по новой

0
Ahnx

Снимите уже Денуво, я хочу посмотреть на вашу поделку. Вряд ли играть буду, но взглянуть стоит.

1
Комментарий удален
tvorog8088

Единственная игра которую за 5 лет купил.

-6
WerGC

долго с лучами тянули,осталось дождаться в стиме для всех не хочу связываться с вк

0
Unicorling

Ещё одна опция которую сразу отключить

0
CounterShade

Отключение тряски это хорошо.
Пожалуй, дам этому куску уныния второй шанс. Ну или хотя бы на трассиров_очка посмотрю.

-1
Kolyambus
**Для корректной работы требуется карта с поддержкой DXR и с объемом памяти не менее 12 GB.

Моя RTX 3080 на 10Гб какашка оказывается)

-1
Max P

Так это сразу понятно было,уже тогда многие игры под 10 Гб видеопамяти использовали.

0
luVol

10гб при 1080р тебе точно хватит да и 2к тоже. Без лучей в атомик резервируется не больше 6 гб видеопамяти насколько я помню на максимально возможных настройках без длсс

0
ZeYaT00La

Странно, я как сейчас помню, что это чуть ли не одна из первых игр, хвастающаяся рейтрейсингом. Даже какой-то бенчмарк качал. А оказалось, это не ртх вовсе? Либо я чего-то не догоняю.

Ну а на счёт новшеств, типа автолечения и т.п. Делали бы сразу авто прохождение, тогда уж будет мегаинклюзивность. И руки не понадобятся

-2
Danny Lamb
Ну а на счёт новшеств, типа автолечения и т.п. Делали бы сразу авто прохождение, тогда уж будет мегаинклюзивность. И руки не понадобятся

Это всё дополнительные опции. Не всем нравится QTE или кто-то хочет пробежать игру налегке, с автолечением в стиле Call of Duty

1
Unmuted

Графика там только кажется красивой номинально, если прям рядом с объектами бегать и рассматривать каждый в отдельности, то тогда очень быстро начинаешь понимать почему она столько фпс рисует и где вся эта "оптимизация", а еще там тотальная беда с тенями, они вообще не правильные и особенно это выделяется к примеру в первой деревушке в домах, но и не только там (иногда тени вообще как будто off) :D
Наверное как раз все эти косяки с тенями рей трейсинг должен исправить, если они конечно прикрутили правильный рей трейсинг, отвечающий так же и за тени.

-2
AlexVurhis

0_0 молодцы. лучше уж поздно, чем никогда.

-3
tvorog8088

Лучшеб длс3 быстрей выпускали.

-6
Гемор

Неплохая игрушка. Честные 6 из 10 заслуживает вполне, если оценивать критично, а не с обильным выделением фанатских слюней и ностальгией по СССР. А этим патчем, смело 6,1 из 10.

-6
Русик_96

инвалиды не играю в игры

-18
ratte88

Шизоид старый, зачем ты тогда вообще на этом сайте сидишь?
Уймись уже. Как не твои комментарии, то высер какой-то.
Раньше таракан228 был клоуном, то какой-то анимефаг с синей авой, теперь ты.

7
Русик_96 ratte88

сам ты шизоид я не старик чтоб быть старым и в чем я не прав инвалидам не до игр

-7
MeduzaRUS ratte88

ахахаха это всё один чел и это он🤣🤣🤣🤣🤣

3
Slow Slade Snow Snake ratte88

Они там вахтовым методом работают)))

2
Unicorling Русик_96

Значит ты в игры не играешь

0