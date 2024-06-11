Создатели Atomic Heart выпустили патч с трассировкой лучей, опциями доступности и другими улучшениями

Разработчики из студии Mundfish выпустили патч 1.14.4.0для ролевого шутера Atomic Heart, который уже доступен в Steam и на консолях. Обновление добавляет разные опции доступности, достижения для второго DLC «Узник Лимбо» и бета-версию трассировки лучей в ПК-версию
Список изменений в этом обновлении:
Главное:
Добавлены следующие функции доступности:
- Режим цветовой слепоты
(дейтеранопия, протанопия, тританопия)
- Специальный контрастный режим
- Чёрно-белый режим
- Выделения цветом различных элементов и объектов
- Отключение тряски камеры
- Авторежим QTE
- Авторешение головоломок
- Автолечение
Добавлен список достижений для DLC 2 «Узник Лимбо»*:
- Шарлотка 3826
Собрать 3826 яблок в DLC «Узник Лимбо».
- Защитник природы
Получить золотую монетку, не стреляя в «Пчелу».
- Казино не всегда в плюсе
Выбить ВСЕ предметы в игровом автомате.
- Рассекая волны «Лимбо»
Пройти Плато Ответственности не умирая.
- Покоритель Аннапурны
Пройти Башню Памяти не умирая.
- Покоритель Джомолунгмы
Пройти Утёс Настойчивости не умирая.
- Дерзкий, как пуля резкий
Пройти Аллею Скорости не умирая.
- Не шути с майором
Пройти DLC «Узник Лимбо» не умирая.
- Золотая лихорадка
Собрать 76 золотых монеток.
- Перебор
Скрытое достижение: описание спрятано.
*После установки обновления некоторые достижения во время первого запуска могут разблокироваться автоматически, если условия для них были выполнены ранее.
Главное (только для ПК):
Добавлена поддержка Ray Tracing (beta) в 3 режимах**:
- Производительность
- Качество
- Баланс
**Для корректной работы требуется карта с поддержкой DXR и с объёмом памяти не менее 12 GB.
При активации режимов настройка Fidelity FX Super Resolution автоматически отключается.
При включённом режиме персонаж игрока не отражается в зеркальных поверхностях.
Звук и локализация:
- Исправлены проблемы с отсутствием звука/музыки в различных местах DLC 1 «Инстинкт истребления».
- Исправлены различные проблемы с отображением текста в основной игре, а также в DLC 1 «Инстинкт истребления» и DLC 2 «Узник Лимбо».
Геймплей и Стабильность:
- Исправлена редкая ошибка, вызывающая зависание игры во время разделения роя БУС-А в DLC 1 «Инстинкт истребления».
- Исправлена ошибка, при которой загрузка автосохранения, происходящего после перехода из локации со схемой рекомбинации в лифт, вызывает вылет за пределы игрового мира в DLC 1 «Инстинкт истребления».
- Добавлена подсветка исчезающих платформ на арене с версией РАФ-9 «Рафик» в DLC 2 «Узник Лимбо».
- Изменено количество яблок, которым награждается игрок за участие в тире в DLC 2 «Узник Лимбо».
- Исправлены различные графические баги, редкие ошибки и вылеты, а также улучшена общая стабильность игры.
Другое (только для ПК):
- Исправлены вылеты при отключении настройки Fidelity FX Super Resolution.
- Убрана возможность назначать сразу несколько действий на одну клавишу.
интересно глянуть трассировку в атомике, игра красивая, а с ней по идее должно быть еще лучше
Авторешение головоломок это круто ) Надо понимать это для тех кто просто хочет на простячке играть без напрягов, как я )) мне не особо хочется напрягаться, а просто пройти в кайф как лёгкое приключение.
Это был единственный мод, который я ставил. А теперь и он не нужен. Красота.
Ни покупал , не качал , ни играл.... ( Как то так )
Комп не тянет?
Наконец-то!!!!!!!!! Ура пойду проходить!
да ну нафиг, я уж и не верил шо лучи завезут))
Капец там патч, весит, как 2\3 игры
Особенность движка анрила. Файлы заложены в нескольких крупных архивах игры и из-за этого приходится перекачивать их по новой
Снимите уже Денуво, я хочу посмотреть на вашу поделку. Вряд ли играть буду, но взглянуть стоит.
Единственная игра которую за 5 лет купил.
долго с лучами тянули,осталось дождаться в стиме для всех не хочу связываться с вк
Ещё одна опция которую сразу отключить
Отключение тряски это хорошо.
Пожалуй, дам этому куску уныния второй шанс. Ну или хотя бы на трассиров_очка посмотрю.
Моя RTX 3080 на 10Гб какашка оказывается)
Так это сразу понятно было,уже тогда многие игры под 10 Гб видеопамяти использовали.
10гб при 1080р тебе точно хватит да и 2к тоже. Без лучей в атомик резервируется не больше 6 гб видеопамяти насколько я помню на максимально возможных настройках без длсс
Странно, я как сейчас помню, что это чуть ли не одна из первых игр, хвастающаяся рейтрейсингом. Даже какой-то бенчмарк качал. А оказалось, это не ртх вовсе? Либо я чего-то не догоняю.
Ну а на счёт новшеств, типа автолечения и т.п. Делали бы сразу авто прохождение, тогда уж будет мегаинклюзивность. И руки не понадобятся
Это всё дополнительные опции. Не всем нравится QTE или кто-то хочет пробежать игру налегке, с автолечением в стиле Call of Duty
Графика там только кажется красивой номинально, если прям рядом с объектами бегать и рассматривать каждый в отдельности, то тогда очень быстро начинаешь понимать почему она столько фпс рисует и где вся эта "оптимизация", а еще там тотальная беда с тенями, они вообще не правильные и особенно это выделяется к примеру в первой деревушке в домах, но и не только там (иногда тени вообще как будто off) :D
Наверное как раз все эти косяки с тенями рей трейсинг должен исправить, если они конечно прикрутили правильный рей трейсинг, отвечающий так же и за тени.
0_0 молодцы. лучше уж поздно, чем никогда.
Лучшеб длс3 быстрей выпускали.
Неплохая игрушка. Честные 6 из 10 заслуживает вполне, если оценивать критично, а не с обильным выделением фанатских слюней и ностальгией по СССР. А этим патчем, смело 6,1 из 10.
инвалиды не играю в игры
Шизоид старый, зачем ты тогда вообще на этом сайте сидишь?
Уймись уже. Как не твои комментарии, то высер какой-то.
Раньше таракан228 был клоуном, то какой-то анимефаг с синей авой, теперь ты.
сам ты шизоид я не старик чтоб быть старым и в чем я не прав инвалидам не до игр
ахахаха это всё один чел и это он🤣🤣🤣🤣🤣
Они там вахтовым методом работают)))
Значит ты в игры не играешь