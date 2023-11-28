Для игры Automobilista 2 вышло обновление с улучшением физики и двумя DLC

После долгой паузы разработчики Reiza Studios выпустили обновление 1.5.3 для гоночного симулятора Automobilista 2, наряду со многими добавлениями контента, работой над звуком и т.д. две вещи заслуживают особого внимания.

Первое - это набор автомобилей исторической Формулы 1 - 1993 и 1995 годов соответственно, получивший название Formula HiTech. В отличие от современной Формулы 1, эти автомобили были просто напичканы электроникой - ABS, TC, Launch Control... Но самое главное, и что реализуется впервые в гоночном симуляторе - это активная подвеска, позволявшая постоянно измерять и регулировать высоту подвески в зависимости от конкретного участка гоночной трассы, что делало автомобили гораздо менее чувствительными к неровностям и возможным изменениям аэродинамики.

Второе - физика в условиях дождя, где разработчики впервые уделили этому направлению то внимание, которого она заслуживает. Резина на трассе становится более скользкой после насыщения водой, как это происходит в реальной жизни. Это необходимо для правильной имитации вождения в мокрую погоду. Еще одна важная разработка для версии 1.5.3 касается того, как образуются и развиваются лужи по мере усиления дождя, что может привести к тому, что при сильном дожде лужи станут глубокими и проехать по ним без аквапланирования станет невозможно.

Также представлен набор исторических трасс - Historical Track Pack Часть 2, в который входят: Barcelona 1991, Interlagos 1991 / 1993 и Montreal 1991.