Скриншоты внедорожных гонок из игры Automobilista 2 ©

Скоро выйдет обновление 1.5, а вместе с ним дополнение Adrenaline Pack посвящённое ралли-кросcу, игровой движок Madness взятый из игры Project CARS уже имеет встроенную поддержку ралли-кросса, а технология LiveTrack прекрасно справляется с переходами от грязи, гравия к асфальту и обратно.

Adrenaline Pack включает в себя несколько классов автомобилей ориентированных на грязь, помимо World RX будет Rallycross Karts, что касается автомобилей пока подтверждены: Volkswagen Polo RX и Mitsubishi Lancer X, они будут в стартовой решётке и как минимум ещё два автомобиля присоединятся позже.

Дополнение принесёт трассы ралли-кросса, включая Барселону, Хоккенхаймринг, Нюрбургринг и Спа-Франкоршам. Помимо этого, старые фавориты из Automobilista 1 были полностью обновлены для возвращения в Automobilista 2, в том числе Ascurra, Foz и Tykki.

Кроме Adrenaline Pack, в версии 1.5 есть бесплатный контент, два прототипа для гонок на выносливость: Sigma P1 G5 и Metalmoro AJR, а также возможность выбрать прозрачность крепление Halo при игре от первого лица.

Напоследок разработчики пообещали добавить в далёком будущем легендарную трассу Ле-Ман.