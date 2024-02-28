Хоррор Autopsy Simulator про патологоанатома выпустят до конца 2024

Team17 представила новый трейлер Autopsy Simulator — симулятора патологоанатома с элементами хоррора. В нем авторы сообщили, что игра выйдет до конца 2024 года на PC.

В Autopsy Simulator геймерам предстоит изучать материалы дела и вскрывать тела людей, чтобы узнать точную причину смерти. Разработчики отмечают, что для реалистичности создавали игру совместно с судебно-медицинскими экспертами и патологоанатомами.

Сюжет психологического хоррора расскажет историю Джеке Хэнмана, который недавно потерял жену. Он находит ее обручальное кольцо в одном из тел и оказывается в центре загадочных событий.