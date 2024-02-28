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Autopsy Simulator TBA
Симулятор, Ужасы, Инди
7.3 31 оценка

Хоррор Autopsy Simulator про патологоанатома выпустят до конца 2024

Simple Jack
Новости

Team17 представила новый трейлер Autopsy Simulator — симулятора патологоанатома с элементами хоррора. В нем авторы сообщили, что игра выйдет до конца 2024 года на PC.

В Autopsy Simulator геймерам предстоит изучать материалы дела и вскрывать тела людей, чтобы узнать точную причину смерти. Разработчики отмечают, что для реалистичности создавали игру совместно с судебно-медицинскими экспертами и патологоанатомами.

Сюжет психологического хоррора расскажет историю Джеке Хэнмана, который недавно потерял жену. Он находит ее обручальное кольцо в одном из тел и оказывается в центре загадочных событий.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Patrick Jones

я то думал эта игрушка с детально проработанной аутопсией не выйдет никогда

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Doctor_Zloi

Такие же мысли были уже в голове. Как и про симуляторы папы римского)

0
Abramski90

висит в желаемом с 18.04.2020 :) я и забыл что такая игра разрабатывается)

0