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Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
7.3 252 оценки

Красивая картинка и атмосфера, но играть не интересно - появились первые оценки Avatar: Frontiers of Pandora

butcher69
Новости

В преддверии завтрашнего релиза на сайте агрегаторов OpenCritic начали появляться первые обзоры и оценки Avatar: Frontiers of Pandora — научно-фантастического экшена от студии Massive Entertainmen. Игра выйдет 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Новинка от Ubisoft не смогла сильно впечатлить журналистов, но и не вызвала сильной критики. На OpenCritic средний рейтинг Avatar: Frontiers of Pandora — 72 балла из 100 на основе 23 обзоров и 55% журналистов порекомендовали игру к прохождению. 74 балла из 100 на Metacritic, версия для PC, на основе 40 рецензий.

Под спойлером вы найдете несколько цитат с общими впечатлениями

Спойлер
У Avatar: Frontiers of Pandora были все карты на руках, но, по крайней мере, с нашей точки зрения, она их растратила. Этот переосмысленный Far Cry - галерея посредственности, отражающая нынешнюю ААА-продукцию, застрявшую в прошлом десятилетии. Движок Snowdrop, конечно, помогает скрыть некоторые видимые недостатки, но когда не хватает отточенного сюжета, квестов и осмысленного геймплея, игроки рано или поздно это поймут. Так что, хотя Frontiers of Pandora, возможно, и не входит в число худших игр года, это определенно одна из тех игр, которые скоро забудутся.
Если вы ушли с "Аватара", желая, чтобы мир, похожий на Пандору, существовал на самом деле, то вот, пожалуйста. Это и есть тот самый мир. Увидеть Пандору - это одно, но возможность взобраться на верхушки массивных деревьев, взмыть высоко над парящими горами на икране и пронестись по широким равнинам на спине лошади Direhorse - это действительно нечто особенное. Это лучшая версия "Аватара" на сегодняшний день.
Она не лишена недостатков, но Avatar: Frontiers of Pandora по-прежнему остается одной из лучших игр Ubisoft за последние годы.
Это хрестоматийный середнячок; игра не разочарует, но и не приведет в восторг.
Avatar: Frontiers of Pandora - это необычный визуальный опыт, позволяющий вдохнуть атмосферу живой планеты. Однако скудость и отсутствие разнообразия в действиях делают темп игры очень медленным. Тем не менее, если вы являетесь поклонником игр серии Far Cry, вам стоит дать ей шанс только ради великолепных пейзажей.
Хотя формула FarCry в Avatar: Frontiers of Pandora, безусловно, прослеживается, игра делает достаточно много для того, чтобы выделиться на фоне подобных игр, которые просто ставят галочки в формуле открытого мира. Мир достаточно красив и интересен для исследования, и Ubisoft и Massive Entertainment сделали все возможное, чтобы превратить этот IP в стоящую игру для некоторых игроков, особенно для поклонников франшизы.
В Avatar: Frontiers of Pandora есть отличная глубина механики, которую подрывают повторяющиеся миссии и очень безопасный сюжет. Когда вы проноситесь сквозь окружение, уничтожая солдат RDA залпами стрел, это кажется фантастическим. К сожалению, игра предоставляет не так много возможностей использовать всю широту своих механик. Тем не менее, она просто великолепна и очень увлекательна для того, что она есть.
11
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Кей Овальд

Короче, шутки про "очередной мир Юбисовт №231321" оказались не шутками.

13
rewgerg43252

А они и не были шутками. Опыт.

1
maksfighter

кто бы сомневался рескин фар края

6
luVol

Ещё стар варс на подходе, где будет большой открытый мир)

0
maksfighter luVol

ну там хотя бы что то новое видно, тут же они вообще не заморачивались

-2
Владимир Митин maksfighter

Всё равно схавают и за красот мира

-3
Ивасик

Она раскроется через 100 часов игры, если у вас, конечно, есть новейшая крутая видеокарта.

2
FrontierOfPandora

Игра полетит на GTX1070/1080 в 1080р без каких либо проблем

0
Zick211 FrontierOfPandora

на низких?

0
FrontierOfPandora Zick211

Вот тебе сравнение низких с ультра. Узбагойся

https://imgsli.com/MjI0Mzc2

0
Kot9lra street Zick211

В 15 фпс, он про это

0
Валерий Юриков

Последнее время только так, красивый пейзаж и на этом всё

2
Kenn1y

FC3 вроде был нормальным, до остальных не набрался, учитывая то, что в Avatar FoP вроде все очень похоже, как они смогли сделать его хуже FC?

1
FrontierOfPandora

Абсолютно любую игру надо пробовать на себе, а не слушать каких то журналистов или экзпердов на плейграунде. Вообще плевать какая там оценка журналюг... 0 или 100 это всё пустота и чужое мнение

3
MeduzaRUS FrontierOfPandora

ну так все норм люди так и делают, потом просто делятся мнениями

-1
FrontierOfPandora MeduzaRUS

И когда эти мнения не сходятся начинаются срачи и прибегает 100500 минусаторов)

1
Alex Row

"играть не интересно"- это проблема чуть ли не каждого второго ААА проекта. Хорошо ещё что инди сектор не боится экспериментировать.

1
Tsssss

Как дисней с Марвелами наступил в одну кучу.. так Юбики наступили в другую.. ))

0
Хлыст

Там уже проходят на ютубе

0
FrontierOfPandora

Избранные как всегда впереди всех

Спойлер

Ещё 15 часов

0
luVol

Ахахах. Юбисофт даже тут пропихнули свои взгляды. "Иное"

-1
Varyag-6666

FC Primal сделали?

0
3Lexas

Мда, боевка выглядит убого. Люди хоть и превосходят голубых в военное силе, но тупые шо капец. Обьяснили бы это магнитной аномалией планеты что ли....Что же застой такой, что же не хотят новые игровой процесс придумать.
Да и графика хорошая была уже давно, ну правда. Да и больше карты в играх были давно. А покупать новый пк чтобы у тебя прорисовались все листики в радиусе 40 км, тени и отражения к ним....ну такая себе идея.

-1
Eclair_93

Какая неожиданность

-2
кум кумич

Вся суть юбиков в одной фразе

-2
IY1982

Massive Entertainment надо было делать вариант Дивижн или World in Conflict в мире Аватара, а не лепить свой Фар Край. Обидно конечно, ведь в плане шутерной механики шведы показали себя блестяще, ну а в сюжет хороший они ещё не умеют.

-2
tvorog8088

Прикольно как выражение бездарный сюжет заменили на безопасный)))

-2