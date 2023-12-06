Красивая картинка и атмосфера, но играть не интересно - появились первые оценки Avatar: Frontiers of Pandora

В преддверии завтрашнего релиза на сайте агрегаторов OpenCritic начали появляться первые обзоры и оценки Avatar: Frontiers of Pandora — научно-фантастического экшена от студии Massive Entertainmen. Игра выйдет 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Новинка от Ubisoft не смогла сильно впечатлить журналистов, но и не вызвала сильной критики. На OpenCritic средний рейтинг Avatar: Frontiers of Pandora — 72 балла из 100 на основе 23 обзоров и 55% журналистов порекомендовали игру к прохождению. 74 балла из 100 на Metacritic, версия для PC, на основе 40 рецензий.

Под спойлером вы найдете несколько цитат с общими впечатлениями

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