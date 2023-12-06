Красивая картинка и атмосфера, но играть не интересно - появились первые оценки Avatar: Frontiers of Pandora

В преддверии завтрашнего релиза на сайте агрегаторов OpenCritic начали появляться первые обзоры и оценки Avatar: Frontiers of Pandora — научно-фантастического экшена от студии Massive Entertainmen. Игра выйдет 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Новинка от Ubisoft не смогла сильно впечатлить журналистов, но и не вызвала сильной критики. На OpenCritic средний рейтинг Avatar: Frontiers of Pandora — 72 балла из 100 на основе 23 обзоров и 55% журналистов порекомендовали игру к прохождению. 74 балла из 100 на Metacritic, версия для PC, на основе 40 рецензий.
Под спойлером вы найдете несколько цитат с общими впечатлениями
У Avatar: Frontiers of Pandora были все карты на руках, но, по крайней мере, с нашей точки зрения, она их растратила. Этот переосмысленный Far Cry - галерея посредственности, отражающая нынешнюю ААА-продукцию, застрявшую в прошлом десятилетии. Движок Snowdrop, конечно, помогает скрыть некоторые видимые недостатки, но когда не хватает отточенного сюжета, квестов и осмысленного геймплея, игроки рано или поздно это поймут. Так что, хотя Frontiers of Pandora, возможно, и не входит в число худших игр года, это определенно одна из тех игр, которые скоро забудутся.
Если вы ушли с "Аватара", желая, чтобы мир, похожий на Пандору, существовал на самом деле, то вот, пожалуйста. Это и есть тот самый мир. Увидеть Пандору - это одно, но возможность взобраться на верхушки массивных деревьев, взмыть высоко над парящими горами на икране и пронестись по широким равнинам на спине лошади Direhorse - это действительно нечто особенное. Это лучшая версия "Аватара" на сегодняшний день.
Она не лишена недостатков, но Avatar: Frontiers of Pandora по-прежнему остается одной из лучших игр Ubisoft за последние годы.
Это хрестоматийный середнячок; игра не разочарует, но и не приведет в восторг.
Avatar: Frontiers of Pandora - это необычный визуальный опыт, позволяющий вдохнуть атмосферу живой планеты. Однако скудость и отсутствие разнообразия в действиях делают темп игры очень медленным. Тем не менее, если вы являетесь поклонником игр серии Far Cry, вам стоит дать ей шанс только ради великолепных пейзажей.
Хотя формула FarCry в Avatar: Frontiers of Pandora, безусловно, прослеживается, игра делает достаточно много для того, чтобы выделиться на фоне подобных игр, которые просто ставят галочки в формуле открытого мира. Мир достаточно красив и интересен для исследования, и Ubisoft и Massive Entertainment сделали все возможное, чтобы превратить этот IP в стоящую игру для некоторых игроков, особенно для поклонников франшизы.
В Avatar: Frontiers of Pandora есть отличная глубина механики, которую подрывают повторяющиеся миссии и очень безопасный сюжет. Когда вы проноситесь сквозь окружение, уничтожая солдат RDA залпами стрел, это кажется фантастическим. К сожалению, игра предоставляет не так много возможностей использовать всю широту своих механик. Тем не менее, она просто великолепна и очень увлекательна для того, что она есть.
Короче, шутки про "очередной мир Юбисовт №231321" оказались не шутками.
А они и не были шутками. Опыт.
кто бы сомневался рескин фар края
Ещё стар варс на подходе, где будет большой открытый мир)
ну там хотя бы что то новое видно, тут же они вообще не заморачивались
Всё равно схавают и за красот мира
Она раскроется через 100 часов игры, если у вас, конечно, есть новейшая крутая видеокарта.
Игра полетит на GTX1070/1080 в 1080р без каких либо проблем
на низких?
Вот тебе сравнение низких с ультра. Узбагойся
https://imgsli.com/MjI0Mzc2
В 15 фпс, он про это
Последнее время только так, красивый пейзаж и на этом всё
FC3 вроде был нормальным, до остальных не набрался, учитывая то, что в Avatar FoP вроде все очень похоже, как они смогли сделать его хуже FC?
Абсолютно любую игру надо пробовать на себе, а не слушать каких то журналистов или экзпердов на плейграунде. Вообще плевать какая там оценка журналюг... 0 или 100 это всё пустота и чужое мнение
ну так все норм люди так и делают, потом просто делятся мнениями
И когда эти мнения не сходятся начинаются срачи и прибегает 100500 минусаторов)
"играть не интересно"- это проблема чуть ли не каждого второго ААА проекта. Хорошо ещё что инди сектор не боится экспериментировать.
Как дисней с Марвелами наступил в одну кучу.. так Юбики наступили в другую.. ))
Там уже проходят на ютубе
Избранные как всегда впереди всех
Ещё 15 часов
Ахахах. Юбисофт даже тут пропихнули свои взгляды. "Иное"
FC Primal сделали?
Мда, боевка выглядит убого. Люди хоть и превосходят голубых в военное силе, но тупые шо капец. Обьяснили бы это магнитной аномалией планеты что ли....Что же застой такой, что же не хотят новые игровой процесс придумать.
Да и графика хорошая была уже давно, ну правда. Да и больше карты в играх были давно. А покупать новый пк чтобы у тебя прорисовались все листики в радиусе 40 км, тени и отражения к ним....ну такая себе идея.
Какая неожиданность
Вся суть юбиков в одной фразе
Massive Entertainment надо было делать вариант Дивижн или World in Conflict в мире Аватара, а не лепить свой Фар Край. Обидно конечно, ведь в плане шутерной механики шведы показали себя блестяще, ну а в сюжет хороший они ещё не умеют.
Прикольно как выражение бездарный сюжет заменили на безопасный)))