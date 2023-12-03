Опубликован новый рекламный ролик Avatar: Frontiers of Pandora

IGN совместно с Ubisoft опубликовал новый тизер Avatar: Frontiers of Pandora. Взгляните на последний телевизионный ролик, в котором изображена идея игры об игроке, олицетворяющем На'ви, но воспитанном RDA. Игроки воссоединятся со своим утраченным наследием и сразятся за Пандору из самой RDA.

Avatar: Frontiers of Pandora — это приключенческая игра от первого и третьего лица, разработанная Ubisoft. Игра выйдет 7 декабря на PlayStation 5, Xbox Series S|X, Amazon Luna и ПК.