Опубликован новый рекламный ролик Avatar: Frontiers of Pandora

IGN совместно с Ubisoft опубликовал новый тизер Avatar: Frontiers of Pandora. Взгляните на последний телевизионный ролик, в котором изображена идея игры об игроке, олицетворяющем На'ви, но воспитанном RDA. Игроки воссоединятся со своим утраченным наследием и сразятся за Пандору из самой RDA.
Avatar: Frontiers of Pandora — это приключенческая игра от первого и третьего лица, разработанная Ubisoft. Игра выйдет 7 декабря на PlayStation 5, Xbox Series S|X, Amazon Luna и ПК.
Ждемс на Torrent Edition
Долго ждать придется!
убейсофт... будет денува
всё равно не дотянет до Horizon
Охх уж эти экстрасенсы 😅
А horizon был хорошей игрой разве? очень душная скукотень. Хватило на часа 4. Хотя гриндилки от убейсофт обычно часов 30-40 выдерживают.
Да это всё дело вкуса. Вот коммент с ютуба и таких там много "Эта игра шедевральна именно сюжеткой, а без погружения в сюжетную линию, без попыток её понять (этому способствуют и доп. миссии) игра превращается в гриндилку" Все нахваливают игру именно за сюжет