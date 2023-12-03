на главную
об игре
Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
7.3 247 оценок

Опубликован новый рекламный ролик Avatar: Frontiers of Pandora

monk70
Новости

IGN совместно с Ubisoft опубликовал новый тизер Avatar: Frontiers of Pandora. Взгляните на последний телевизионный ролик, в котором изображена идея игры об игроке, олицетворяющем На'ви, но воспитанном RDA. Игроки воссоединятся со своим утраченным наследием и сразятся за Пандору из самой RDA.

Avatar: Frontiers of Pandora — это приключенческая игра от первого и третьего лица, разработанная Ubisoft. Игра выйдет 7 декабря на PlayStation 5, Xbox Series S|X, Amazon Luna и ПК.

-6
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
SERGIOUS LEE

Ждемс на Torrent Edition

2
Kartonkratos

Долго ждать придется!

4
Hakuni

убейсофт... будет денува

0
Anefion

всё равно не дотянет до Horizon

-1
FrontierOfPandora

Охх уж эти экстрасенсы 😅

-1
Serpentrage

А horizon был хорошей игрой разве? очень душная скукотень. Хватило на часа 4. Хотя гриндилки от убейсофт обычно часов 30-40 выдерживают.

2
FrontierOfPandora Serpentrage

Да это всё дело вкуса. Вот коммент с ютуба и таких там много "Эта игра шедевральна именно сюжеткой, а без погружения в сюжетную линию, без попыток её понять (этому способствуют и доп. миссии) игра превращается в гриндилку" Все нахваливают игру именно за сюжет

0