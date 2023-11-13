Создатели Avatar: Frontiers of Pandora объяснили, почему они остановились на шутере от первого лица

Компания Ubisoft объясняет, почему в предстоящей Avatar: Frontiers of Pandora, действие которой происходит во вселенной, созданной Джеймсом Кэмероном, игроки будут следить за событиями с видом от первого лица.
Директор игры Дитте Деенфелдт (Ditte Deenfeldt) рассказала IGN, что разработчики стремились к максимальному погружению. Создатели Avatar: Frontiers of Pandora хотели, чтобы игроки "погрузились" в игровой мир и почувствовали себя так, как будто они действительно находятся на Пандоре. По признанию разработчика, они с самого начала знали, что будут делать игру с видом от первого лица, и никогда даже не обсуждали этот вопрос.
Но почему для полета на Ikran (Лесной банши) и передвижения по земле была выбрана камера от 3-го лица? Динфельдт объясняет, что команда остановилась на этом решении, чтобы "поймать лучшую перспективу мира". Режиссер поясняет, что таким образом игроки смогут в полной мере увидеть и оценить флору Пандоры.
Динфельдт также уверен, что камера от первого лица позволит игрокам почувствовать всю силу На'ви во время столкновений с противниками. Разработчик отмечает, что возможность наносить сильные удары ногами или подбрасывать в воздух человеческих солдат - это "очень весело", но рост и мощь вышеупомянутой расы планируется продемонстрировать и "многими другими способами".
Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря 2023 года на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Да, а я думал дело в том, что они уже привыкли делать Far Cry.
Что плохого в Far Cry... Ну аванпосты и что, сейчас в СВО миллион этих аванпостов зачищают... Не думаю что в Аватаре они будут, разве что у людей и это логично
Очень жду игру. Уже даже деньги на оффлайн активацию приготовил 😎😂
Где-то я уже похожее заявление слышал, ах да в Киберпанке🤔
Просто чтобы рендерить спину и волосы главного героя надо доп ресурсы, да еще и кучу анимаций делать
Был разочарован, после новости о переходе на первое лицо, еще и ролики до этого гг со стороны показывали.
глупые оправдание. Конечно же дело не в том , что им впадлу создавать нвоые анимации с видом от третьего лица, переделывать кучу механик.
Поэтому что делать рескин фаркрая дешевле, чем делать оригинальный продукт
Клоуны капиталистические 🤡
уже объяснять приходится, видно не мне одному это решение не нравится
какой смысл играть за ебаку если ты только руки ее видишь
Очередная калька Fac Cry и ничего нового, чё тут объяснять.