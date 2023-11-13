Создатели Avatar: Frontiers of Pandora объяснили, почему они остановились на шутере от первого лица

Компания Ubisoft объясняет, почему в предстоящей Avatar: Frontiers of Pandora, действие которой происходит во вселенной, созданной Джеймсом Кэмероном, игроки будут следить за событиями с видом от первого лица.

Директор игры Дитте Деенфелдт (Ditte Deenfeldt) рассказала IGN, что разработчики стремились к максимальному погружению. Создатели Avatar: Frontiers of Pandora хотели, чтобы игроки "погрузились" в игровой мир и почувствовали себя так, как будто они действительно находятся на Пандоре. По признанию разработчика, они с самого начала знали, что будут делать игру с видом от первого лица, и никогда даже не обсуждали этот вопрос.

Но почему для полета на Ikran (Лесной банши) и передвижения по земле была выбрана камера от 3-го лица? Динфельдт объясняет, что команда остановилась на этом решении, чтобы "поймать лучшую перспективу мира". Режиссер поясняет, что таким образом игроки смогут в полной мере увидеть и оценить флору Пандоры.

Динфельдт также уверен, что камера от первого лица позволит игрокам почувствовать всю силу На'ви во время столкновений с противниками. Разработчик отмечает, что возможность наносить сильные удары ногами или подбрасывать в воздух человеческих солдат - это "очень весело", но рост и мощь вышеупомянутой расы планируется продемонстрировать и "многими другими способами".

Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря 2023 года на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.