Свежее обновление для Avatar: Frontiers Of Pandora добавило поддержку AMD FSR3 и множество улучшений

Avatar: Frontiers Of Pandora получила обновление Title Update 3, которое принесло поддержку AMD FSR 3 и многочисленные улучшения различных аспектов игры Ubisoft на всех платформах.
Патч требует загрузки 7,1 ГБ на PS5, 9,4 ГБ на Xbox Series X|S и 9,6 ГБ на ПК, привнося несколько интересных новых функций, более подробно о которых вы можете узнать прочитав полные примечания к патчу вот здесь.
Среди наиболее интересных нововведений — расширенная реализация AMD FSR3 с различными техническими улучшениями, применяемыми в этой графической технологии, что должно привести к общему улучшению изображения при сохранении хорошего уровня производительности, как на ПК, так и на PS5 и Xbox Series X|S.
Среди других новых функций - возможность прицеливания по движению с помощью DualSense, настройки для регулировки размытия движения, а также возможность управлять размытием движения камеры и размытием, применяемым к объектам, по отдельности.
Хранящимися предметами теперь можно управлять напрямую, используя стол для ремесел, кулинарные станции и общественные корзины. Что касается игрового процесса, то сложность боев также была перебалансирована, сделав их более доступными на средних и низких уровнях.
Кроме того, была улучшена система навигации Na'vi Sense, благодаря которой стало проще видеть цели и точки интереса, а также отображение предметов, связанных с расследованиями, что упрощает работу с ними. В целом, это большое обновление, которое должно улучшить множество аспектов игры.
FSR 3 не добавили, а улучшили, не точный заголовок
Да он был🙏😆
третье лицо бы
Жаль саму игру уже улучшить никак нельзя
Ее единственная проблема это слишком большое количество однотипных активностей. Будь их в 5 раз меньше и будь они чуточку интереснее игра была бы отличной.
Граыика и производительность там 10/10, сюжет на 9 с минусом, звук на 9 с плюсом.
Мир просто шикарен, крафт тоже отлично сделан. Но блин, слишком растянутые допы и часть заданий.