В сеть попал список достижений Avatar: Frontiers of Pandora

Приключенческая игра от первого лица с открытым миром от Ubisoft Avatar: Frontiers of Pandora выйдет всего через несколько дней, 7 декабря, и достижения Xbox недавно появились в сети, чтобы дать игрокам представление о том, с чем им предстоит столкнуться.

Список достижений не слишком длинный, но, похоже, получение их всех займет немало времени. Помимо достижений за выполнение различных квестов и основной кампании, а также за поиск предметов коллекционирования, таких как воздушные змеи и комиксы об охоте за сокровищами, есть также интересное достижение за достижение уровня качества воздуха 100%. Вероятно, имеет в виду что-то вроде обычных достижений по очистке карты — поскольку мы знаем, что RDA (злодеи из «Аватара») загрязняют Пандору, предположительно, восстановление качества воздуха означает борьбу с их лагерями и заставами.

Полный список содержит 31 достижение на общую сумму 1000 Gamerscore, ни одно из которых не является секретным.

В Avatar: Frontiers of Pandora вы отправитесь в путешествие по открытому миру невиданного ранее Западного Фронтира. Воссоединитесь со своим утраченным наследием и узнайте, что значит стать На'ви, присоединяясь к другим кланам, чтобы защитить Пандору от грозных сил RDA.

Avatar: Frontiers of Pandora разработана Massive Entertainment и издана Ubisoft. Выход запланирован на 7 декабря 2023 года.