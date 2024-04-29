Издатель Manor Lords поблагодарил игроков и заверил, что стратегия продолжит получать скидки

С пятницы мы можем поиграть в средневековую стратегическую игру Manor Lords. Как выяснилось, масса игроков уже соблазнилась на ее покупку. Однако издатель Hooded Horse в курсе, что игра от студии Slavic Magic вышла в раннем доступе, который нравится не всем и компания указала на это в сообщении на Steam.
Тим Бендер, глава Hooded Horse, в коротком сообщении для пользователей платформы Valve поблагодарил за поддержку Грега Стичена и людей, которые помогали в создании игры. В то же время он отметил, что мы не должны чувствовать себя вынужденными немедленно покупать игру. С этой целью он объявил, что скидка в 25 % (которая действует и сейчас) будет повторяться регулярно — чтобы у всех заинтересованных лиц было больше возможностей приобрести Manor Lords по выгодной цене (например, на дальнейших этапах разработки игры). Как отметил Бендер, издатель и разработчик не возражают против этого.
Если вы предпочитаете немного подождать и присоединиться к веселью позже, когда появятся патчи и обновления, это тоже нормально - ранний доступ не всем по нраву.
Издатель призывает тех, кто уже играет в игру, присылать комментарии и предложения разработчикам для дальнейшего улучшения разрабатываемой продукции.
На сайте X разработчики также поделились первыми планами на новый патч для Manor Lords. Разработчики сосредоточатся на 5 вещах - в том числе на корректировке урона, наносимого лучником, или замедлении скорости, с которой искусственный интеллект игры завоевывает местность
"все для сообщества!" сказал еблан и задрал цену на свое изделие выше чем у готовых игр. Как говорится в народе "пошел на хуй!"