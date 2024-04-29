Разработчики Fallout 4 заявили, что версия игры для Xbox Series X нацелена на 60 FPS в 4K

На днях состоялся релиз долгожданного обновления нового поколения для Fallout 4. Постапокалиптическая ролевая игра получила улучшение графики и производительности на новых консолях, а также на ПК. Как сообщалось после выхода патча, Fallout 4 должна была получить режим "Качество" с разрешением 4K и 30 кадрами в секунду и "Производительность" с 60 кадрами, но более низким разрешением. Сегодня в Bethesda уточнили, что на Xbox Series X игра стремится показывать 60 FPS даже при разрешении 4K.

Заявления разработчиков Fallout 4 появились сразу после того, как технические эксперты из Digital Foundry и другие блогеры проанализировали графику игры на консолях. Они обнаружили, что режимы "Качество" и "Производительность" на Xbox Series X|S ничем не отличаются. В визуальном плане игра выглядит одинаково, а с точки зрения производительности в обоих случаях выдает 60 FPS.

Как пояснили в Bethesda, некоторые отличия все же есть. По словам разработчиков, Fallout 4 с новым обновлением на Xbox Series X стремится работать с 60 FPS при разрешении 4K, как в режиме "Производительность", так и в режиме "Качество". Поэтому визуально они могут иметь мало отличий. При этом режим "Производительности" использует "более агрессивные низкие настройки", чтобы добиться 60 кадров.

Обновление для Fallout 4 вышло на прошлой неделе, и хотя на консолях игра получила действительно несколько важных улучшений, на ПК патч сломал игру как с модами, так и без них.