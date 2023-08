Стала известна дата выхода игры Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance

Издательская компания GameMill Entertainment планирует выпустить игру Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance осенью текущего года. Новый листинг на платформе eShop Nintendo UK свидетельствует о том, что релиз игры состоится в ближайшем будущем. При просмотре магазина Nintendo UK Switch eShop была обнаружена новая страница игры, посвященная предстоящему экшену, который будет доступен на Nintendo Switch и других платформах. Дата выхода игры — 22 сентября 2023 года — указана на странице. Эта информация не была известна ранее. Пока официальное подтверждение от GameMill Entertainment не поступило, однако дата выхода указана как на британском, так и на североамериканском eShop. Возможны изменения, поэтому мы ждем официального подтверждения от GameMill, чтобы быть абсолютно уверенными в правильности этой даты.