Новая система динамического управления F1 24 "представляет собой значительный прогресс в гоночном опыте"

F1 24 обещает несколько ключевых улучшений игрового процесса как на трассе, так и вне ее, и если говорить о первом, то особое внимание уделяется набору новых функций и систем, получивших общее название "Новая система динамического управления".

От переработанной системы настроек силовой установки и улучшенной аэродинамики до совершенно новой системы кинематики подвески и изменения фундаментальных свойств шасси для более реалистичного распределения веса - в F1 24 Dynamic Handling будет много всего, и, по словам старшего креативного директора Ли Мазера, она "значительно изменит гоночный опыт", особенно для тех, кто предпочитает играть с минимальным количеством включенных помощников.

В этом году мы поставили перед собой цель расширить возможности управления и модели на трассе, чтобы добавить глубины и самостоятельности игроку как в управлении, так и в настройке автомобиля, а также повысить реалистичность моделирования аэродинамики, шин и силовых установок. Новая система управления EA Sports Handling System представляет собой значительный прогресс в гоночном опыте, особенно для опытных фанатов, которые предпочитают минимальную помощь или ее отсутствие во время игры. Наша цель в этих изменениях - воссоздать аутентичность вождения болида F1 в реальной жизни. Мы получили очень положительные отзывы от тех, кто занимается спортом, так что мы уверены, что находимся на правильном пути.

Ранее в этом месяце EA Sports выпустила новый трейлер для глубокого погружения в F1 24, в котором рассказывается о выборе трасс, режиме "Карьера", новой фан-зоне и многом другом. Посмотреть его можно здесь.

F1 24 выходит 31 мая для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.