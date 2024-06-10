Avowed можно будет пройти от 3-го лица; игра находится на стадии полировки

После мероприятия Xbox Games Showcase, на котором был показан новый трейлер Avowed, Кэрри Патель и Мэтт Хансен, дизайнер и арт-директор Obsidian соответственно, выступили за круглым столом, чтобы более подробно рассказать об этой ролевой игре для ПК и Xbox Series X/S.
Как и в любой ролевой видеоигре, в Avowed будет дерево навыков. В этом случае «нужен традиционный стиль бойца, исследователя и мага; и вы можете свободно смешивать и сочетать их», — объясняет Патель. Кроме того, она добавила, что «вы можете создать персонажа, который будет следовать определенному стилю или взять лучшее от каждого из них». А если вам не нравятся выбранные вами варианты, вы можете «заплатить за их удаление» и повторить снова.
Арт-директор Мэтт Хансен рассказал, что в игре будет опциональный режим игры от третьего лица — игроки могут выбирать, играть от первого или третьего лица, а также то, что проект «находится на стадии полировки». И он считает, что разработчики находятся в «очень хорошем положении», потому что могут сосредоточиться на мелких деталях и улучшить их. Хансен высказал благодарность Microsoft за поддержку, поскольку она позволяет им без опаски делать то, что они хотят.
«Здесь меньше неизвестных и меньше финансовых рисков, поэтому мы можем брать на себя больше творческих рисков, но делать это взвешенно», — говорит он.
Это хорошо. От третьего лица, конечно, приятней.
Это крутая новость. Неожиданно
Неожиданно и приятно
Avowed можно будет пройти от 3-го лица
Вот это просто отличная новость. Порадовали)
Bethesda:
Вот эта новость реально порадовала.
Вот это здорово, Бисетка в этом спец.
Можно вздохнуть с облегчением. Осталось только каким то образом гаммакоррекцию сделать, чтоб не так вырвиглазно все было и похоже наконец то у нас будет нормальная игра