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Avowed 12.11.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
8 223 оценки

Avowed можно будет пройти от 3-го лица; игра находится на стадии полировки

monk70
Новости

После мероприятия Xbox Games Showcase, на котором был показан новый трейлер Avowed, Кэрри Патель и Мэтт Хансен, дизайнер и арт-директор Obsidian соответственно, выступили за круглым столом, чтобы более подробно рассказать об этой ролевой игре для ПК и Xbox Series X/S.

Как и в любой ролевой видеоигре, в Avowed будет дерево навыков. В этом случае «нужен традиционный стиль бойца, исследователя и мага; и вы можете свободно смешивать и сочетать их», — объясняет Патель. Кроме того, она добавила, что «вы можете создать персонажа, который будет следовать определенному стилю или взять лучшее от каждого из них». А если вам не нравятся выбранные вами варианты, вы можете «заплатить за их удаление» и повторить снова.

Арт-директор Мэтт Хансен рассказал, что в игре будет опциональный режим игры от третьего лица — игроки могут выбирать, играть от первого или третьего лица, а также то, что проект «находится на стадии полировки». И он считает, что разработчики находятся в «очень хорошем положении», потому что могут сосредоточиться на мелких деталях и улучшить их. Хансен высказал благодарность Microsoft за поддержку, поскольку она позволяет им без опаски делать то, что они хотят.

«Здесь меньше неизвестных и меньше финансовых рисков, поэтому мы можем брать на себя больше творческих рисков, но делать это взвешенно», — говорит он.
23
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Кей Овальд

Это хорошо. От третьего лица, конечно, приятней.

7
ViscousNetharion

Это крутая новость. Неожиданно

7
Wlados3d

Неожиданно и приятно

3
Случайный Игрок

Avowed можно будет пройти от 3-го лица

Вот это просто отличная новость. Порадовали)

2
ViscousNetharion
А если вам не нравятся выбранные вами варианты, вы можете «заплатить за их удаление» и повторить снова.

Bethesda:

0
Hog2012

Вот эта новость реально порадовала.

0
80TRADS

Вот это здорово, Бисетка в этом спец.

0
Talendor3
в игре будет опциональный режим игры от третьего лица — игроки могут выбирать, играть от первого или третьего лица

Можно вздохнуть с облегчением. Осталось только каким то образом гаммакоррекцию сделать, чтоб не так вырвиглазно все было и похоже наконец то у нас будет нормальная игра

0