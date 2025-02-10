Avowed предложит три графических режима на Xbox Series X

Несколько дней назад сообщалось, что Avowed предложит игру в 60 к/с на Xbox Series X. Тем временем в сети появилось больше информации, которая должна заинтересовать пользователей консолей Microsoft, ожидающих RPG. Оказывается, разработчики из студии Obsidian Entertainment подготовили три графических режима.

Кэрри Патель, игровой директор, поделилась новой информацией о консольной версии Avowed в интервью Last Stand Media. Во время интервью она призналась, что Obsidian Entertainment в последнее время сосредоточилась в первую очередь на оптимизации игры. Благодаря усилиям создателей пользователи Xbox Series X смогут выбирать один из трех графических режимов.

Оптимизация и улучшение производительности — это все, на что мы в последнее время обращали усилия, — но, как вы заметили, у нас будет режим производительности. У нас также будет сбалансированный режим, который находится где-то между качеством и производительностью, для геймеров, у которых есть телевизор с частотой 120 Гц.

К сожалению, директор Avowed не поделилась подробностями, связанными с отдельными режимами. Однако можно предположить, что в режиме Качество игра будет работать в 30 кадрах в секунду. Однако в режиме производительности владельцы консоли Xbox Series X смогут наслаждаться более плавным игровым процессом при максимальных 60 к/с.