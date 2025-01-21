Avowed знакомит с миром Эоры с помощью короткого видео-гайда

Obsidian Entertainment выпустила короткое видеоруководство к Avowed, чтобы познакомить с видами Эоры, мира, полного магии и тайн, о котором мы уже узнали в Pillars of Eternity.

Жители этого королевства, китхи, делятся на пять видов, каждый из которых характеризуется своей культурой и обычаями: люди, аумауа, орланы, гномы и эльфы. Среди этих групп есть люди, наделенные необычными способностями и известные как "богоподобные".

Люди - самый распространенный вид, известный своей силой духа и решительностью, но не физическими данными: они являются прерогативой аумауа, наделенных необычайной силой и внушительным ростом, а также природным сродством с океанами.

Орланы, которых часто противопоставляют аумауа, отличаются большими ушами, мехом и очень маленькими размерами, а также хитростью и необыкновенной изобретательностью, которые позволяют им получать важные преимущества во время любого противостояния.

Далее идут гномы - исключительно путешественники и любители приключений, и, наконец, эльфы, похожие на людей, но наделенные более стройным телосложением, поразительной скоростью и значительно более развитыми навыками восприятия.