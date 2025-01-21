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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.7 351 оценка

Avowed знакомит с миром Эоры с помощью короткого видео-гайда

Procy_on
Новости

Obsidian Entertainment выпустила короткое видеоруководство к Avowed, чтобы познакомить с видами Эоры, мира, полного магии и тайн, о котором мы уже узнали в Pillars of Eternity.

Жители этого королевства, китхи, делятся на пять видов, каждый из которых характеризуется своей культурой и обычаями: люди, аумауа, орланы, гномы и эльфы. Среди этих групп есть люди, наделенные необычными способностями и известные как "богоподобные".

Люди - самый распространенный вид, известный своей силой духа и решительностью, но не физическими данными: они являются прерогативой аумауа, наделенных необычайной силой и внушительным ростом, а также природным сродством с океанами.

Орланы, которых часто противопоставляют аумауа, отличаются большими ушами, мехом и очень маленькими размерами, а также хитростью и необыкновенной изобретательностью, которые позволяют им получать важные преимущества во время любого противостояния.

Далее идут гномы - исключительно путешественники и любители приключений, и, наконец, эльфы, похожие на людей, но наделенные более стройным телосложением, поразительной скоростью и значительно более развитыми навыками восприятия.

-8
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Costollom
Жители этого королевства, китхи, делятся на пять видов, каждый из которых характеризуется своей культурой и обычаями: люди, аумауа, орланы, гномы и эльфы.

А как же раса квиров и прочие ++++?

7
Simple Jack
2
r23dom

количество женских персонажей зашкаливает

2
Tiger Goose

🅰️🅱️🅾️🅱️🅰️

1
Dark1994

Днд с алиэкспресс)

0
erkins007

Это ЛГБТгард 2.0

0
пекабир

на превью три бабы (одна из которых негр), гном и чорт. уже этого достаточно

0
LexxSentano

Чего там в ролике Шедоухарт забыла???

0
Fallen space knight

А мне показалось по трейлерам что расы будут +- одного размера как будто, или я не прав? Типа вроде мелькал орлан с человека ростом

0
Пользователь ВКонтакте

Интересно... Сильно будут звенеть обсидианы когда эта их позорная абоба не окупится? // Иван Марков

0