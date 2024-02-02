Авторы Avowed подтвердили, что у игры будет несколько концовок: "Это игра Obsidian"

Свежее интервью IGN с Кэрри Патель, геймдиректором Avowed, также подтверждает наличие в игре нескольких концовок, что, с другой стороны, полностью соответствует "стилю Obsidian", в котором выполнен этот проект.

"Это игра Obsidian", - просто сказал Патель, чтобы дать понять, что свобода выбора игрока считается основополагающим элементом в построении сюжета и событий. Сколько концовок планируется, не уточняется, но есть подтверждение, что их будет больше одной и совершенно разных.

Патель объяснила, что выбор игрока влияет на игровой мир, но эти последствия не всегда видны напрямую и могут вызывать реакции, которые проявляются только позже, по мере развития сюжета и исследования.

Тот факт, что в Avowed есть более или менее открытые пространства, означает, что некоторые события, возможно, являющиеся следствием ранее сделанного выбора, разворачиваются без непосредственного участия игрока, так что с последствиями можно столкнуться только позже.

Существует определенный диапазон возможностей, как в плане распространения и размещения этих последствий в мире, так и в плане их природы. Некоторые вещи должны иметь неожиданные, но в то же время правдоподобные последствия.

С другой стороны, "если все произойдет точно по плану, это будет скучновато, но в то же время не каждый квест должен иметь последствия, которые повлияют на весь мир. Некоторые из них будут иметь огромное влияние на персонажей и часть мира вокруг них, но иногда история имеет более личные последствия для отдельных персонажей".

Avowed, напомним, это ролевая игра с видом от первого лица, действие которой разворачивается в мире Эоры, то есть в мире серии Pillars of Eternity. За последние несколько дней мы узнали, что выбор расы ограничен людьми и эльфами по определенным причинам, а также увидели новое геймплейное видео, раскрывающее сроки выхода, запланированные на 2024 год, на Xbox Developer Direct.