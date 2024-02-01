Obsidian объясняет, почему Avowed позволит выбрать только человека или эльфа

Действие грядущей ролевой игры Obsidian Avowed происходит в Эоре, которая в вымышленной вселенной Pillars of Eternity довольно разнообразна. Но после того как в Pillars игроки могли выбрать одну из нескольких рас персонажей, фанаты уже некоторое время задаются вопросом, почему Avowed позволяет выбрать только человека или эльфа при создании персонажа игрока.

Из предыдущих анонсов игры мы узнали, что при создании персонажа в Avowed можно создать только человека или эльфа - никаких гномов, аумауа и уж точно никаких богоподобных. Хотя некоторых фанатов это разочаровало, директор игры Avowed Кэрри Патель пояснила, что это ограничение объясняется двумя причинами: это и сюжетный выбор, и решение разработчиков.

С сюжетной стороны, объяснила Патель, это связано с тем, что игрок в Avowed - представитель империи Аэдир, состоящей преимущественно из людей и эльфов. Те, кто знаком с лором Pillars of Eternity, поймут, что это действительно установленный канон, который во многом определил особенности культуры этого региона.

Тем не менее, это может быть слабым утешением для тех, кто надеется воссоздать аумауа из Pillars в Avowed. Для таких людей Патель предлагает дополнительный контекст, который помогает немного улучшить ситуацию со стороны разработчиков:

Мы хотим быть уверены, что все, что мы предлагаем, будет плавным, естественным и хорошо развивающимся для игрока. И одна из особенностей видов Pillars, которую, как мне кажется, гораздо проще учесть в изометрической игре, - это различие в размерах. У вас есть аумауа, есть люди и эльфы, которые примерно одного масштаба, а есть орланы и гномы, которые немного меньше. И для каждого из них, особенно в игре от первого лица, вы настраиваете высоту оболочки персонажа игрока и то, где находится его оружие относительно врагов, как приземляются его удары и как удары приземляются на них. И, конечно, нельзя сказать, что какие-то из этих вещей невозможно решить, но вы постоянно делаете выбор, выбираете приоритеты и развиваетесь.

Патель отказалась от дальнейших комментариев по поводу создателя персонажей в Avowed, которого мы еще не видели, но важно помнить, что Avowed - это игра, действие которой в значительной степени или полностью происходит от первого лица. Неприятно, что нельзя быть орланом, но, с другой стороны, единственная часть себя, которую вы будете видеть на протяжении большей части игры, - это ваши руки.