Obsidian объясняет, почему Avowed позволит выбрать только человека или эльфа

Действие грядущей ролевой игры Obsidian Avowed происходит в Эоре, которая в вымышленной вселенной Pillars of Eternity довольно разнообразна. Но после того как в Pillars игроки могли выбрать одну из нескольких рас персонажей, фанаты уже некоторое время задаются вопросом, почему Avowed позволяет выбрать только человека или эльфа при создании персонажа игрока.
Из предыдущих анонсов игры мы узнали, что при создании персонажа в Avowed можно создать только человека или эльфа - никаких гномов, аумауа и уж точно никаких богоподобных. Хотя некоторых фанатов это разочаровало, директор игры Avowed Кэрри Патель пояснила, что это ограничение объясняется двумя причинами: это и сюжетный выбор, и решение разработчиков.
С сюжетной стороны, объяснила Патель, это связано с тем, что игрок в Avowed - представитель империи Аэдир, состоящей преимущественно из людей и эльфов. Те, кто знаком с лором Pillars of Eternity, поймут, что это действительно установленный канон, который во многом определил особенности культуры этого региона.
Тем не менее, это может быть слабым утешением для тех, кто надеется воссоздать аумауа из Pillars в Avowed. Для таких людей Патель предлагает дополнительный контекст, который помогает немного улучшить ситуацию со стороны разработчиков:
Мы хотим быть уверены, что все, что мы предлагаем, будет плавным, естественным и хорошо развивающимся для игрока. И одна из особенностей видов Pillars, которую, как мне кажется, гораздо проще учесть в изометрической игре, - это различие в размерах. У вас есть аумауа, есть люди и эльфы, которые примерно одного масштаба, а есть орланы и гномы, которые немного меньше. И для каждого из них, особенно в игре от первого лица, вы настраиваете высоту оболочки персонажа игрока и то, где находится его оружие относительно врагов, как приземляются его удары и как удары приземляются на них. И, конечно, нельзя сказать, что какие-то из этих вещей невозможно решить, но вы постоянно делаете выбор, выбираете приоритеты и развиваетесь.
Патель отказалась от дальнейших комментариев по поводу создателя персонажей в Avowed, которого мы еще не видели, но важно помнить, что Avowed - это игра, действие которой в значительной степени или полностью происходит от первого лица. Неприятно, что нельзя быть орланом, но, с другой стороны, единственная часть себя, которую вы будете видеть на протяжении большей части игры, - это ваши руки.
Если это будет действительно влиять на сюжет,то хорошо,а то в большинстве игр с кучей рас они только на пару диалогов и расовый скилл влияют.
они сказали что это будет влиять на сюжет, но не сказали насколько сильно)
Навряд ли будет сильно влиять, максимум какой нить гном-торговец будет к нам обращаться: "эй, человек" или "эй, эльф". Если конечно будут разные квесты у людей и у эльфов, или хотя бы разные вступления (как например в DA Origins) то моё почтение, но давайте будем объективны, вы верите в это?)
Неа, обсидианы, уже давно не те, + директориха и фоллаут в космосе
Маленькая инди студия не справляется с ограничениями
Высрать лишь бы высрать? Давно Обсидиан стал ААА-гигантом, у которого имеются миллионы на разработки? Ах да.. мы же типичный комментатор с пегача, который вообще не соображает где и что происходит, но главное обосрать.
с тех пор, как их купили Майкрософт, и у них появилась их поддержка и финансирование?
Ну, вообще действительно плохо и довольно странное решение. И к развитию такие ограничения точно не ведут. Похоже на парад оправдашек.
Какие все нежные то стали, раньше дисками махнулся и играешь в то, что дали и счастлив как гусь.
А сейчас же, а почему тут негр, а почему нету негра, а почему он не гей, либо теперь почему две рассы, идио#ы.
Игры, ещо нету, а уже пошли унылые отмазки, история очень похожая на "фоллаут в космосе"
Потому что им лень рисовать модельки доспехов для других рас, экономия
Нужно больше ограничений!
Смешно читать такие отмазы про разные размеры у рас, в 24 году. В серии тес как известно расы разного размера, те же босмеры, хоть и не гномы, но гораздо меньше нордов или альтмеров - однако никаких проблем не было.
потому что им плевать и в игре нет половины базовых функций классических рпг. Мультяшное фуфло для детишек пока получается.
Например?
>в игру не играл
>уже делает рецензию на неё
Думаю, ты сам поймёшь, что твоё мнение ничего не стоит.
Где ты тут рецензию увидел? Я может какие-то оценки выставил? Ох уж эти порвашки…
Потому что Обсидианы не умеют в РПГ игры ААА класса. Какой-нибудь фолыч ньювегас так и останется их магнум опусом.
У них никогда не было раньше бюджетов на ААА игры.
Не обязательно иметь колоссальный бюджет, чтобы уметь в ААА.
LOL. Как бы принадлежность игры к ААА определяет бюджет. ААА игра — значит высокобюджетная игра и ничего более.
Давно Вегас стал ААА игрой? Назови мне игры из ААА класса, но при этом с маленьким бюджетом. Я жду.