Голос Гарруса из Mass Effect станет голосом одного из компаньонов в Avowed

Брэндон Кинер, человек, озвучивший Гарруса Вакариана в серии Mass Effect, будет озвучивать компаньона Кая в грядущей ролевой игре Avowed от Obsidian, и его имя - не единственное, которое вы узнаете.
О роли Кинера в Avowed стало известно на прошлой неделе благодаря @PoweredbyidTech в X, что, естественно, вызвало определенный ажиотаж: Obsidian по сути подтвердила кастинг (или, по крайней мере, недвусмысленно намекнула на него) несколько дней спустя:
Теперь это действительно официально: Obsidian подтвердила PC Gamer, что Кинер действительно будет изображать Кая в Avowed, а также рассказала об остальном талантливом составе основных компаньонов игры. Вот кого вы встретите в своих путешествиях по Живым Землям:
- Брэндон Кинер даст жизнь Каю, прибрежному воину аумауа.
- Мара Джуно, наиболее известная как голос Икоры Рей в Destiny 2, изобразит Гиатту, одну из жительниц океана из вайлианского поселения Фьор мес Иверно
- Анджали Бхимани, сыгравшая Медузу в Stray Gods и командира Натару в Starfield, станет Яцли, волшебницей из очага Орлана.
- Скотт Уайт, чьи многочисленные роли включают Ратму в Diablo 4, озвучит бореального гнома Мариуса
Кстати, Кай озвучивал геймплейный трейлер Avowed, вышедший в 2023 году, но это был не Кинер: Obsidian заявила, что голос был "scratch VO". Голос Кинера в роли Кая можно услышать в гораздо более новом ролике, который вышел после недавней Xbox Games Showcase:
Гаррус топовый друг-сопартиец, хорошо прописанный персонаж, чего стоит воссоединение во втором масыче и его дальнейшее развитие. А в Avowed посмотрим ещё как будет закалиброван Кай.
Учитывая, что в оутер ворд все компаньоны были унылыми и не запоминающимися, сомневаюсь, что будет что-то хорошее.
А он будет заниматься калибровкой? // Артём Василенко