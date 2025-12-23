Игроки благодарят Винса Зампеллу за спасение серии Battlefield

Вчера вечером игровое сообщество потрясла трагическая новость о смерти Винса Зампелли, одного из самых авторитетных разработчиков игры в жанре шутеров.

По воле судьбы, примерно в это же время на канале PlayStation был опубликован предварительно запланированный новый материал о Battlefield 6. В ролике показано, как игра использует современные возможности консоли PS5, но главной темой обсуждения стали не технические характеристики. Вместо того, чтобы анализировать возможности контроллера DualSense, тысячи геймеров собирались в разделе комментариев, чтобы отдать дань уважения покойному разработчику.

Под видео трудно найти комментарии, касающиеся игры — почти все комментарии выражают благодарность и печаль. Поклонники массово пишут «RIP Vince», называя его легендой, которая сформировала их детство и страсть к играм. Mногие подчеркивают, что именно благодаря его видению и руководству над брендом Battlefield, шестая часть серии получилась такой хорошей. По мнению сообщества, именно Зампелла спас серию и вернул ей былое величие, выведя ее из кризиса.

Игроки отмечают, что Battlefield 6 — последний великий подарок, оставленный этим блестящим разработчиком. В комментариях часто говорится, что без его участия эта игра могла бы никогда не появиться в своем нынешнем виде. Сообщество благодарит его за годы работы не только над Battlefield, но и над такими хитами, как Call of Duty и Titanfall

Для многих людей игра в Battlefield 6 теперь станет способом почтить память человека, которого они называют «крестным отцом» современных шутеров.