Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 1 145 оценок

Игроки благодарят Винса Зампеллу за спасение серии Battlefield

Gruz_ Gruz_

Вчера вечером игровое сообщество потрясла трагическая новость о смерти Винса Зампелли, одного из самых авторитетных разработчиков игры в жанре шутеров.

Battlefield 6 раскрыла мощь PlayStation 5 в новом трейлере

По воле судьбы, примерно в это же время на канале PlayStation был опубликован предварительно запланированный новый материал о Battlefield 6. В ролике показано, как игра использует современные возможности консоли PS5, но главной темой обсуждения стали не технические характеристики. Вместо того, чтобы анализировать возможности контроллера DualSense, тысячи геймеров собирались в разделе комментариев, чтобы отдать дань уважения покойному разработчику.

Под видео трудно найти комментарии, касающиеся игры — почти все комментарии выражают благодарность и печаль. Поклонники массово пишут «RIP Vince», называя его легендой, которая сформировала их детство и страсть к играм. Mногие подчеркивают, что именно благодаря его видению и руководству над брендом Battlefield, шестая часть серии получилась такой хорошей. По мнению сообщества, именно Зампелла спас серию и вернул ей былое величие, выведя ее из кризиса.

Игроки отмечают, что Battlefield 6 — последний великий подарок, оставленный этим блестящим разработчиком. В комментариях часто говорится, что без его участия эта игра могла бы никогда не появиться в своем нынешнем виде. Сообщество благодарит его за годы работы не только над Battlefield, но и над такими хитами, как Call of Duty и Titanfall

Для многих людей игра в Battlefield 6 теперь станет способом почтить память человека, которого они называют «крестным отцом» современных шутеров.

30
38
Комментарии:  38
Punisher1

Без него серии конец придёт

12
K0t Felix

Так Батла 6 и так вышла слабая, в плане сюжета

12
KernellyQuaid K0t Felix

Батлу никогда не покупали ради сюжета,он там вообще для галочки

13
borsic K0t Felix

Да кому он сдался вообще? Когда в бф вообще из-за сюжета играли, одумайтесь меряне. На мой вгляд лучше бы вообще на него время не тратили, лучше просто прикольные кооп миссии сделали.

1
Юрий Пенкин

хватит из него уже великомученика делать

5
Kamishini1993

Фиг знает насчет спасения, хайпу нагнал хорошего но играется бф6 больше как колда нежели батла и это минус

4
JustA_NiceGuy

Жесть их разнесло...
https://t.me/PointNews/83162

3
Giggity

их борьба
А зачем вы тащите это по другим игровым сайтам и пабликам ... вы как вирус разносите это дальше

9
JustA_NiceGuy Giggity

Куда выложили, туда и тащу. Откуда источник я без понятия.

6
Giggity JustA_NiceGuy

ты буквально кинул ссылку на тг

3
Tom[Cat]

Да огромное спасибо за Bad Company 3, а не падажди.

2
Кей Овальд

Как-то это уже шиза пошла какая-то.

1
Joker978

неделю назад его поносили, что не смог вытянуть батлу, а теперь благодарят. всё что нужно знать о современном обществе.

1
Stas776

Кто поносил? Ещё с бета теста малафьёй текли, что наконец-то хорошая Батла

JohnyKitamao Stas776

да щас они переобулись все, когда онлайн в стиме просел))

PhantomTahm

Уже пятая новость об одном и том же за два дня на этом сайте, вы серьёзно?

1
AdriftDylan

А почему там вся дорога следами шин кругами исчерчена,как буд то по пьяни дрифтили?И на видео летел на бешенной скорости не тормозя.Походу сам виноват.

Kenn1y

Так это все же не фейк, тогда нужно подавать в суд на Ferrari, c какого 296 так полыхнула.

2
Юрий Пенкин

это стрит рейсинг, а местность напомнила гта 5

1
Юрий Пенкин Kenn1y

это тюнинг

REXDEFOX

Не сказал бы что он спас 6 часть, её всё равно убили за это время руководители дайса, и скорей всего дальше будет хуже, уже не спасти серию БФ, пресс Ф

Barred

Мне 6-ка не особо пока зашла, хотя играл во все части и по многу часов. Колдоподобная как и 2042.

