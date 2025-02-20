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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.6 714 оценок

Хвалебный трейлер Avowed демонстрирует признание критиков

monk70
Новости

Avowed от Obsidian Entertainment уже вышла на Xbox Series X/S и ПК вместе с Game Pass. Она получила положительные отзывы критиков, с которыми вы можете ознакомиться в трейлере

Хотя действие игры происходит в Эоре, в том же месте, что и Pillars of Eternity 1 и 2, Avowed переносит игроков в Живые Земли, чтобы они смогли испытать новую историю. Как посланник Аэдирской Империи, призванный расследовать чуму Бича Снов, то, как будет развиваться ваше путешествие, полностью зависит от вас. Есть несколько фракций, с которыми можно потенциально объединиться, каждая из которых имеет свои мотивы относительно чумы и различные концовки в зависимости от ваших решений.

-16
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Nodas

Не смог в это играть вырвиглазная цветастая графика, и шоу фриков в виде персонажей, просто тупо не веришь в происходящее

8
Evialroot
3
ВаняНиптун

критики это дичь

3
Пользователь ВКонтакте

Да нам эти критики и даром не нужны // Александр Ловчиков

3
Punisher1

Кто бы сомневался

2
nicomedes

Эта игра вернула мне мой 2007. Впервые ,со времён первого ведьмака, нашел игру где буквально по 1-2 Лица на каждый пол и расу.

1
VenomTRat

Пока наиграл пару часов, нравится. Картинка огонь, боевая неплохая, , радует отсутствие классов , диалоги интересные, будем продолжать

-2
Пользователь ВКонтакте

Третий день играю, пока всё нравится,Куотер Ворлд на мечах. // Николай Меринов

-3