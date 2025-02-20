Хвалебный трейлер Avowed демонстрирует признание критиков

Avowed от Obsidian Entertainment уже вышла на Xbox Series X/S и ПК вместе с Game Pass. Она получила положительные отзывы критиков, с которыми вы можете ознакомиться в трейлере
Хотя действие игры происходит в Эоре, в том же месте, что и Pillars of Eternity 1 и 2, Avowed переносит игроков в Живые Земли, чтобы они смогли испытать новую историю. Как посланник Аэдирской Империи, призванный расследовать чуму Бича Снов, то, как будет развиваться ваше путешествие, полностью зависит от вас. Есть несколько фракций, с которыми можно потенциально объединиться, каждая из которых имеет свои мотивы относительно чумы и различные концовки в зависимости от ваших решений.
Не смог в это играть вырвиглазная цветастая графика, и шоу фриков в виде персонажей, просто тупо не веришь в происходящее
критики это дичь
Да нам эти критики и даром не нужны // Александр Ловчиков
Кто бы сомневался
Эта игра вернула мне мой 2007. Впервые ,со времён первого ведьмака, нашел игру где буквально по 1-2 Лица на каждый пол и расу.
Пока наиграл пару часов, нравится. Картинка огонь, боевая неплохая, , радует отсутствие классов , диалоги интересные, будем продолжать
Третий день играю, пока всё нравится,Куотер Ворлд на мечах. // Николай Меринов