Хвалебный трейлер Avowed демонстрирует признание критиков

Avowed от Obsidian Entertainment уже вышла на Xbox Series X/S и ПК вместе с Game Pass. Она получила положительные отзывы критиков, с которыми вы можете ознакомиться в трейлере

Хотя действие игры происходит в Эоре, в том же месте, что и Pillars of Eternity 1 и 2, Avowed переносит игроков в Живые Земли, чтобы они смогли испытать новую историю. Как посланник Аэдирской Империи, призванный расследовать чуму Бича Снов, то, как будет развиваться ваше путешествие, полностью зависит от вас. Есть несколько фракций, с которыми можно потенциально объединиться, каждая из которых имеет свои мотивы относительно чумы и различные концовки в зависимости от ваших решений.