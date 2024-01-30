Избежать сравнений со Skyrim "трудно", но Avowed больше похожа на "фэнтезийный взгляд Obsidian на The Outer Worlds"

Avowed - это не Skyrim от Obsidian; скорее, это "фэнтезийный вариант The Outer Worlds", - говорит директор игры Кэрри Патель.
Avowed вызывала сравнения с серией Elder Scrolls от Bethesda с момента своего появления в 2020 году, но в последнее время разработчики стремятся если не дистанцироваться, то хотя бы отделиться от Skyrim. В июне прошлого года гендиректор Obsidian Ферегус Уркхарт признался, что Avowed концептуально начиналась как версия Skyrim, но впоследствии она превратилась в нечто принципиально иное: меньшее, более "замкнутое" и квинтэссенцию Obsidian.
Теперь Патель приводит конкретные примеры игр, которые непосредственно вдохновляли Avowed и чем философия дизайна Avowed отличается от Skyrim.
В 2024 году трудно избежать сравнений со Skyrim, если вы делаете фэнтезийную экшен-РПГ от первого лица. Но я думаю, что модель, на которую мы ориентировались внутри компании, - это создание Avowed как нашей фэнтезийной версии The Outer Worlds, не в том же тоне, но с похожей структурой мира и масштабами.
Для нас это более целенаправленный опыт, что-то, что кажется более контролируемым. Мы можем быть немного более преднамеренными. Наш мир состоит из зон, которые определенно не маленькие, но, конечно, более ограниченные, чем огромная карта, которую можно пройти от начала до конца за несколько часов. Это позволяет нам быть немного более целеустремленными.
Затем Патель повторила то, что Obsidian ранее говорила об Avowed в связи со Skyrim. Она не такая большая, она не должна быть такой большой, и больше не обязательно означает лучше.
Я думаю, что есть аппетит к играм, которые представляют собой большие ролевые игры с тонной открытости, но также есть и игры, которые являются более закрытыми, но при этом сохраняют элементы выбора, создания персонажа и развития. Мне не терпится увидеть, что мы как студия можем сделать, смешивая эти элементы.
Геймплейный директор Гейб Парамо также объяснил, что Avowed представляет собой нечто среднее между полностью открытой песочницей и "чем-то более проработанным", балансируя между захватывающей открываемостью и продуманностью дизайна мира. Fallout: New Vegas, знаменитая ролевая игра 2010 года от Obsidian, делает нечто подобное, но, возможно, с более традиционными рамками открытого мира.
В Avowed вы можете наткнуться на существ, к которым вы, возможно, не готовы, но, возможно, вы нашли способность, которая помогает вам манипулировать этим существом, а затем вы получаете предмет Вы находите что-то чисто в процессе исследования, что можно использовать в других типах сражений. Я думаю, что в New Vegas также много таких моментов, когда мы не хотим подгонять игрока, но все же, если у игроков есть навыки, они могут преодолеть эти моменты.
Как будто кто то сомневался в этом.
Да не, это конкретно ваша игра как мод для Скайрима выглядит.
Хреново что такой взгляд, скайрим хоть и не идеален, но лучше чем отерл скучт.
И это отлично. Скайрим - одна из самый переоцененных игр в истории. По сути пустышка, сюжет примитивен и предсказуем, диалоги по наивному простенькие будто школьники писали, персонажей оттуда и не вспомнишь, ролевая система куцая относительно прошлых игр серии, боевка примитивная, даже исследования карты не такое интересное.
Скайрим модами тащит, а возможность модификации этой игры пока неизвестна вроде, так что возможно ждёт нас уровень ванилы Скайрима.
Скайрим по сюжету и персонажами даже хуже чем обливион