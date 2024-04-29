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Max Payne 23.07.2001
Экшен, Шутер, От третьего лица
9.3 2 360 оценок

Полное производство ремейков первых двух Max Payne может начаться уже во втором квартале 2024 года

butcher69
Новости

Remedy представила новый финансовый отчёт перед инвесторами, рассказав о состоянии текущих проектов, разрабатываемых внутри студии.

Remedy выпустила обновленную информацию о ремейках Max Payne 1 и 2, которые, как сообщила Remedy в своем финансовом отчете, всё ещё находится на стадии готовности к производству — полное производство может начаться во втором квартале 2024 года.

Студия также объявила об увеличении бюджета разработки в связи с ростом расходов, который финансируется Rockstar Games.

Remedy сотрудничает с компанией Rockstar, создавшей Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, в рамках нового издательского соглашения, чтобы сделать ремейки первых двух игр Max Payne для PC, PlayStation 5 и Xbox серий X и S. Remedy занимается разработкой, а Rockstar финансирует проект. Ремейки Max Payne будут созданы на игровом движке Northlight от Remedy, который использовался для разработки Control и Alan Wake 2.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Без негатива

Ждём перекрас Макса

1
Pop Egor90

Ну закоптилась, что тут поделаешь... Постирать с хлоркой и станет как раньше

0
ratte88

Жену и дочку сделают чёрными. Чтобы мучениками стали. А убили их злые белые. Всё по канону.
upd: написал и понял, игра Рокстарам принадлежит же, вряд ли у них повестка будет.
Главное, чтобы Ремеди буянить не начали. А то нигры обеспечены.

0
ratte88

Угу. А я могу пойти посрать. А могу и не пойти. Важная новость.

0
Никита Дроздоvv

Эх, походу я вынужден проц менять. У меня Авх 2 нет, а этой игре он может потребоваться.

-2