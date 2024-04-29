Полное производство ремейков первых двух Max Payne может начаться уже во втором квартале 2024 года

Remedy представила новый финансовый отчёт перед инвесторами, рассказав о состоянии текущих проектов, разрабатываемых внутри студии.
Remedy выпустила обновленную информацию о ремейках Max Payne 1 и 2, которые, как сообщила Remedy в своем финансовом отчете, всё ещё находится на стадии готовности к производству — полное производство может начаться во втором квартале 2024 года.
Студия также объявила об увеличении бюджета разработки в связи с ростом расходов, который финансируется Rockstar Games.
Remedy сотрудничает с компанией Rockstar, создавшей Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, в рамках нового издательского соглашения, чтобы сделать ремейки первых двух игр Max Payne для PC, PlayStation 5 и Xbox серий X и S. Remedy занимается разработкой, а Rockstar финансирует проект. Ремейки Max Payne будут созданы на игровом движке Northlight от Remedy, который использовался для разработки Control и Alan Wake 2.
Ждём перекрас Макса
Ну закоптилась, что тут поделаешь... Постирать с хлоркой и станет как раньше
Жену и дочку сделают чёрными. Чтобы мучениками стали. А убили их злые белые. Всё по канону.
upd: написал и понял, игра Рокстарам принадлежит же, вряд ли у них повестка будет.
Главное, чтобы Ремеди буянить не начали. А то нигры обеспечены.
Угу. А я могу пойти посрать. А могу и не пойти. Важная новость.
Эх, походу я вынужден проц менять. У меня Авх 2 нет, а этой игре он может потребоваться.