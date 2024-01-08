Новости на подходе? Официальный аккаунт ролевой игры Avowed получил несколько обновлений

За последние несколько дней на официальном аккаунте в Twitter у Avowed появилось несколько небольших, но интересных обновлений, которые могут свидетельствовать о скором появлении новостей от Obsidian в преддверии запуска игры, который, если не произойдет непредвиденных событий, состоится в 2024 году на PC, Xbox Series X|S и Game Pass.
В частности, Клобрилл заметил, что аккаунт Avowed получил символ "Проверенный" и значок принадлежности к бренду Xbox.
По понятным причинам, сами по себе эти изменения не вызывают особого удивления или энтузиазма и обычно проходят незаметно, но стоит отметить, что они произошли через несколько дней после того, как в сети появились слухи о новом мероприятии Xbox Developer_Direct, которое может принести различные новости, включая неожиданные релиз новой игры от Double Fine Productions. Короче говоря, предположение, которое явно следует воспринимать с долей недоверия, заключается в том, что эти два события связаны между собой.
Avowed - новая ролевая игра от первого лица от Obsidian, действие которой разворачивается в мире Pillars of Eternity, а также один из проектов, которого с наибольшим интересом ждут геймеры Xbox. Запуск в 2024 году был подтвержден благодаря трейлеру, представленному прошлым летом во время Xbox Games Showcase, в котором мы увидели смесь геймплейных эпизодов, в которых игрок сталкивается с различными монстрами, используя оружие и магию.
Учитывая релиз в 2024 году, вполне справедливо ожидать появления новостей в ближайшем будущем, чтобы раскрыть больше деталей и аспектов последней работы Obsidian до ее дебюта в магазинах и в Game Pass, так что возможная презентация в ближайшие недели по крайней мере звучит правдоподобно.
Моя самая ожидаемая игра 24 года, всегда хотел увидеть аналог скайрима только от обсидиан
Так это аналог The Outer Worlds от них же включая мерзкий цветовой фильтр. Они сами признали, что не потянули свой Скайрим и сделали игру поменьше.
Да он и не должен быть как бы копией скайрима, пусть в своем стиле делают, я понимаю что там будут скорее лабиринтообразные локации для исследования чем прям опенворлд. Для скайрима есть скайрим и миллион модов на него. А обсидиан делают рпг в своем стиле, и будет интересно посмотреть на кардинально разные подходы, одна это масштабная рпг, другая наоборот камерная. Ну а на счет кислотности, я это увидел в футажах только на одной локации где цветастые грибы какие то, вот это реально как то фигово выглядит, другие локи вполне норм, ну а в этом месяце интересно будет посмотреть на расширенные футажи во время Девелопер директа
Я к тому, что Скайрим это вообще другой тип игры, можно сказать песочница с сюжетом и упором на исследовании мира, а Обсидиан делает сюжетную игру с псевдо открытым миром где кроме сюжета почти нечего делать. Обсидиан не потянет игру подобных масштабов, им сколько денег не дай максимум получится The Outer Worlds, вечная студия-середняк.
Так а при чем здесь середняк если игры разные как ты сказал. Я знаю много людей которым больше Оутер Ворлдс нравится, знаю много людей которым фоллаут 3 4 нравится больше. Тут как бы нет среднего, играй просто в тот жанр который больше заходит и всё. Стили разные, в этом ничего такого нет, мне и то и это нравится, я играю в игры обеих компаний, но если люди с обеих сторон которые вечно зачем то поносят противоположные их предпочтениям игры. Есть люди например которые любят серьезные изометрии, типо пиларсов, тирании, диско элизиум и тд, а есть люди которые любят комедийные, типо балдуры 3 или дивинити, и эти фанаты тоже между собой срутся постоянно. Относитесь проще к играм.
ууууу спасибо филька котик за трешак про рептиля ждем не дождемся остальных обещанных 999 мильярдов подобных хитов а пока в предверии чистки хэбокса делаем скриншоты с играми чтоб показывать всем как же много межгалактических хитов на ящике существует, все как ты на бесчисленных гастролях балаболил…