Первый геймплей ролевого экшена Avowed с видом от первого лица

Создатели Fallout: New Vegas и The Outer Worlds наконец-то провели полноценную презентацию игрового процесса своего следующего проекта. Студия Obsidian Entertainment во время Xbox Games Showcase показала новый трейлер амбициозного RPG под названием Avowed, который раскрывает некоторые особенности геймплея от первого лица.
В Avowed перед игроками откроется возможность исследовать огромный мир из вселенной Pillars of Eternity. События игры развернутся на таинственном острове, полном приключений и разных опасностей. Как посланник Аэдира, вас отправляют расследовать слухи о распространяющейся чуме с секретом, который угрожает уничтожить все. Сможете ли вы спасти остров и свою душу от темных сил?
Дата выхода Avowed остается неизвестно. Релиз проекта намечен для ПК и консолей Xbox на 2024 год.
а разговоров то было
без рофлов это выглядит как масштабный мод на морру. господи, 2024 год и мы будем играть в ЭТО
Это выглядит как мод от первого лица для Pillars of Eternity ! И он очень хрошь а вы можете накатить на мору пару модов и играть дайше игнорируя этот проект .
Эта помойка выглядит как очередной Аутер Ворлдс , после этой презентации можно смело сказать , что Обсидианы = мертвы .
The Outer Worlds только с мечами! Даже картинка точно такая же! Бедные мои глаза, как развидеть эту кислотных шляпу!
Дизайнеры на грибах сидят.
Какой то кал
что то кислотные цвета слишком...
В глаза бросается явная проблема с перенасыщение визуала и плохая работа с тенями, все какое-то слишком яркое и не нету чёткого артдизайна, будто outer world ток в фэнтези.
Ясно, параша, можно скипать.
MMO-соло?
отличная игра 2014 года...по факту аутер ворлдс в мире фэнтези и жирнющий закос под обливион. пока одни прогрессируют, обсидианы как пираньи, застряли в прошлом.
Как-то слабенько. Визуально резко, пестро, поспешно. Но есть ли надежда на механики?
как буд-то для VR делали но не смогли...
Моровинд вернулся.
Far Cry Primal с магией
Выглядит шикарно!
Avowed достойный конкурента Skyrim
Скорее бы поиграть, Обсидианы боги в плане RPG игр
Когда то были ими , от них приличное кол-во разработчиков в другие студии перешли , не говоря о том , что они полностью разучились делать годных персонажей и сюжет после ухода Авеллона .