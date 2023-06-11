Первый геймплей ролевого экшена Avowed с видом от первого лица ©

Создатели Fallout: New Vegas и The Outer Worlds наконец-то провели полноценную презентацию игрового процесса своего следующего проекта. Студия Obsidian Entertainment во время Xbox Games Showcase показала новый трейлер амбициозного RPG под названием Avowed, который раскрывает некоторые особенности геймплея от первого лица.

В Avowed перед игроками откроется возможность исследовать огромный мир из вселенной Pillars of Eternity. События игры развернутся на таинственном острове, полном приключений и разных опасностей. Как посланник Аэдира, вас отправляют расследовать слухи о распространяющейся чуме с секретом, который угрожает уничтожить все. Сможете ли вы спасти остров и свою душу от темных сил?

Дата выхода Avowed остается неизвестно. Релиз проекта намечен для ПК и консолей Xbox на 2024 год.