Avowed 2024 г.
8.3 142 оценки

Первый геймплей ролевого экшена Avowed с видом от первого лица

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Gutsz
Новости

Создатели Fallout: New Vegas и The Outer Worlds наконец-то провели полноценную презентацию игрового процесса своего следующего проекта. Студия Obsidian Entertainment во время Xbox Games Showcase показала новый трейлер амбициозного RPG под названием Avowed, который раскрывает некоторые особенности геймплея от первого лица.

В Avowed перед игроками откроется возможность исследовать огромный мир из вселенной Pillars of Eternity. События игры развернутся на таинственном острове, полном приключений и разных опасностей. Как посланник Аэдира, вас отправляют расследовать слухи о распространяющейся чуме с секретом, который угрожает уничтожить все. Сможете ли вы спасти остров и свою душу от темных сил?

Дата выхода Avowed остается неизвестно. Релиз проекта намечен для ПК и консолей Xbox на 2024 год.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
rourei80

а разговоров то было

11
Newworld_DESTROYER

без рофлов это выглядит как масштабный мод на морру. господи, 2024 год и мы будем играть в ЭТО

8
Shigofumi

Это выглядит как мод от первого лица для Pillars of Eternity ! И он очень хрошь а вы можете накатить на мору пару модов и играть дайше игнорируя этот проект .

-4
gloccc

Эта помойка выглядит как очередной Аутер Ворлдс , после этой презентации можно смело сказать , что Обсидианы = мертвы .

3
Most ancient

The Outer Worlds только с мечами! Даже картинка точно такая же! Бедные мои глаза, как развидеть эту кислотных шляпу!

5
cuckold

Дизайнеры на грибах сидят.

4
Джейк Сулли

Какой то кал

4
Алекс Сазонов

что то кислотные цвета слишком...

3
Just-a-your-King

В глаза бросается явная проблема с перенасыщение визуала и плохая работа с тенями, все какое-то слишком яркое и не нету чёткого артдизайна, будто outer world ток в фэнтези.

2
frego13

Ясно, параша, можно скипать.

2
AT_Sagor

MMO-соло?

1
ZackSnyder

отличная игра 2014 года...по факту аутер ворлдс в мире фэнтези и жирнющий закос под обливион. пока одни прогрессируют, обсидианы как пираньи, застряли в прошлом.

1
Listorel

Как-то слабенько. Визуально резко, пестро, поспешно. Но есть ли надежда на механики?

0
KPAHbl4

как буд-то для VR делали но не смогли...

0
Rolento

Моровинд вернулся.

0
BDmitriy

Far Cry Primal с магией

-1
MrJuravlesTi

Выглядит шикарно!
Avowed достойный конкурента Skyrim

-1
Hawke4

Скорее бы поиграть, Обсидианы боги в плане RPG игр

-9
gloccc

Когда то были ими , от них приличное кол-во разработчиков в другие студии перешли , не говоря о том , что они полностью разучились делать годных персонажей и сюжет после ухода Авеллона .

1