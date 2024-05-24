Том Хендерсон: превью Avowed и Indiana Jones and the Great Circle состоятся 10 июня

Microsoft организует много новостей для своего видеоигрового лета, между официальной Xbox Showcase и присутствием на Summer Games Fest Джеффа Кили, который теперь навсегда вытеснил E3. Согласно недавнему слуху, подхваченному Томом Хендерсоном и, вероятно, основанному на приглашениях, разосланных прессе, компания организует встречи с журналистами, чтобы показать игровые демоверсии Avowed и Indiana Jones and the Ancient Circle.
Учитывая послужной список Хендерсона, мы можем воспринимать новости как должное, даже если они не имеют официального статуса.
По слухам, обе игры должны быть показаны на Xbox Games Showcase 9 июня, а превью появятся в сети 10 июня. Avowed и Indiana Jones and the Ancient Circle, как ожидается, выйдут в 2024 году. Предполагается, что официальные даты выхода обеих игр будут объявлены во время мероприятия.
Очень надеюсь MachineGames не подкачают с Indiana Jones.