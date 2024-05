Пошаговая тактическая стратегия Songs of Conquest покинула ранний доступ

Компания Coffee Stain объявила о полноценном релизе игры Songs of Conquest на PC и Mac после двух лет раннего доступа. Фэнтезийная стратегия также появится на Playstation и Xbox этой осенью, дата выхода пока не определена.

Для непосвященных это стратегия с элементами ролевой игры, немного похожая на Heroes of Might and Magic. Поскольку последняя серия уже много лет находится в застое, фанаты будут рады, что у нее наконец-то появилась неплохая альтернатива.

Нововведений в версии 1.0 действительно много. Давайте ознакомимся с ними:

Новая сюжетная кампания, исследующая историю купеческой фракции Барии.

Общие улучшения игры и искусственного интеллекта противника.

Введение одновременных ходов и улучшение осадных сражений.

Полная поддержка геймпадов и проверка Steam Deck.

Генератор случайных карт и карты испытаний.

Улучшения для пользовательского контента и модов.

Как уточняется в официальном пресс-релизе, новая кампания будет доступна и в консольной версии Songs of Conquest, которая выйдет осенью 2024 года. Новости о консольных версиях будут опубликованы в ближайшие месяцы.

Songs of Conquest доступна для покупки в Steam, Epic Games Store и GOG со скидкой 20% в течение следующих 7 дней.