Пошаговая тактическая стратегия Songs of Conquest покинула ранний доступ

Компания Coffee Stain объявила о полноценном релизе игры Songs of Conquest на PC и Mac после двух лет раннего доступа. Фэнтезийная стратегия также появится на Playstation и Xbox этой осенью, дата выхода пока не определена.
Для непосвященных это стратегия с элементами ролевой игры, немного похожая на Heroes of Might and Magic. Поскольку последняя серия уже много лет находится в застое, фанаты будут рады, что у нее наконец-то появилась неплохая альтернатива.
Нововведений в версии 1.0 действительно много. Давайте ознакомимся с ними:
- Новая сюжетная кампания, исследующая историю купеческой фракции Барии.
- Общие улучшения игры и искусственного интеллекта противника.
- Введение одновременных ходов и улучшение осадных сражений.
- Полная поддержка геймпадов и проверка Steam Deck.
- Генератор случайных карт и карты испытаний.
- Улучшения для пользовательского контента и модов.
Как уточняется в официальном пресс-релизе, новая кампания будет доступна и в консольной версии Songs of Conquest, которая выйдет осенью 2024 года. Новости о консольных версиях будут опубликованы в ближайшие месяцы.
Songs of Conquest доступна для покупки в Steam, Epic Games Store и GOG со скидкой 20% в течение следующих 7 дней.
А вот это круто. Пожалуй, одна из единственных инди пошаговых стратегий напоминающих старую школу героя меча и магии, которая меня действительно зацепила в бета-верии она же ранний доступ.
p.s. и одна из немногих игр которую я куплю в гоге и сохраню дистрибутив на физическом носители. Дабы иметь возможность играть даже там где нет инета. Как в старые добрые времена те хе героев меча и магии 1-3.Эхх
мне понравилась :)
Ну вот теперь можно и попробовать
Мда, графон уровня девяностых. Мимо.
По стилистике героев 3 напомнило.
Хомячки схавают любую поделку, если им сказать, что это похоже на Хирос.