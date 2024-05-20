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Songs of Conquest 10.05.2022
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
7.6 115 оценок

Пошаговая тактическая стратегия Songs of Conquest покинула ранний доступ

butcher69
Новости

Компания Coffee Stain объявила о полноценном релизе игры Songs of Conquest на PC и Mac после двух лет раннего доступа. Фэнтезийная стратегия также появится на Playstation и Xbox этой осенью, дата выхода пока не определена.

Для непосвященных это стратегия с элементами ролевой игры, немного похожая на Heroes of Might and Magic. Поскольку последняя серия уже много лет находится в застое, фанаты будут рады, что у нее наконец-то появилась неплохая альтернатива.

Нововведений в версии 1.0 действительно много. Давайте ознакомимся с ними:

  • Новая сюжетная кампания, исследующая историю купеческой фракции Барии.
  • Общие улучшения игры и искусственного интеллекта противника.
  • Введение одновременных ходов и улучшение осадных сражений.
  • Полная поддержка геймпадов и проверка Steam Deck.
  • Генератор случайных карт и карты испытаний.
  • Улучшения для пользовательского контента и модов.

Как уточняется в официальном пресс-релизе, новая кампания будет доступна и в консольной версии Songs of Conquest, которая выйдет осенью 2024 года. Новости о консольных версиях будут опубликованы в ближайшие месяцы.

Songs of Conquest доступна для покупки в Steam, Epic Games Store и GOG со скидкой 20% в течение следующих 7 дней.

14
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Egik81

А вот это круто. Пожалуй, одна из единственных инди пошаговых стратегий напоминающих старую школу героя меча и магии, которая меня действительно зацепила в бета-верии она же ранний доступ.

p.s. и одна из немногих игр которую я куплю в гоге и сохраню дистрибутив на физическом носители. Дабы иметь возможность играть даже там где нет инета. Как в старые добрые времена те хе героев меча и магии 1-3.Эхх

2
КристианПобединский

мне понравилась :)

1
Mad_cloud

Ну вот теперь можно и попробовать

0
TRADS80

Мда, графон уровня девяностых. Мимо.

0
Raphtallia

По стилистике героев 3 напомнило.

0
Gridon

Хомячки схавают любую поделку, если им сказать, что это похоже на Хирос.

-6