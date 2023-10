Причудливая ролевая игра о выживании в тюрьме Back To The Dawn выйдет в раннем доступе в ноябре ©

Spiral Up Games сообщила, что Back to the Dawn выйдет в раннем доступе для ПК в Steam 3 ноября. Игра обещает вам как минимум 20 часов захватывающих тюремных приключений: десятки уникальных тюремных локаций, каждая из которых полна секретов, и более 40 интригующих заключенных, с которыми можно объединиться или соперничать.

Back to the Dawn — это захватывающая ролевая игра, действие которой разворачивается в зловещих пределах тюрьмы строгого режима. Черпая вдохновение из культовых тюремных сериалов, таких как «Побег из тюрьмы» и «Побег из Алькатраса», игроки возьмут на себя роль журналиста, незаконно заключенного в тюрьму и вовлеченного в глубоко укоренившийся заговор. Каждый уголок полон обмана, слежки и смены пристрастий, что требует от игроков быть бдительными и адаптироваться. Создавайте хрупкие союзы или разжигайте ожесточенное соперничество, поднимайтесь по тюремной иерархии и перемещайтесь по сложной паутине решений. Каждый ваш выбор имеет решающее значение в вашем стремлении к свободе и раскрытию правды.