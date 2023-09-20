Embracer сокращает персонал Beamdog, команды, создавшей Baldur's Gate: Enhanced Edition ©

Embracer Group продолжает продолжает реструктуризацию и сокращение многих штатов приобретенных ею команд, к сожалению, с очередными увольнениями. В данном случае речь идет о Beamdog, команде, создавшей Baldur's Gate: Enhanced Edition и Mythforce.



Спустя чуть более года после приобретения нового шведского игрового гиганта, который в 2022 году поглотил команду из Aspyr Media, Beamdog столкнулась с сокращением штата, которое, судя по всему, будет весьма масштабным.

Как сообщается, речь идет о 26 сотрудниках из команды разработчиков, продюсеров, художников и сотрудников службы контроля качества, что составляет значительную часть рабочей силы.

Бывший младший продюсер Миса Блоньярц подтвердила случившееся на LinkedIn: "В прошлую пятницу в Beamdog были уволены 26 человек, и, к сожалению, я одна из них", что также подтвердили другие бывшие члены команды, такие как менеджер по контролю качества Эрин Макинтайр и младший графический дизайнер Джилл Холлет.



Таким образом, Beamdog тоже является частью масштабных маневров по сокращению персонала, проводимых Embracer Group, которая намерена не только расширяться, но и, судя по всему, сокращать численность группы.

Среди наиболее сенсационных новостей в этом отношении - закрытие команды Volition и Campfire Cabal, а также крупные сокращения персонала в Gearbox и Rainbow Studios.