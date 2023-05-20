Фанат так круто переделал интерфейс дилогии Baldur's Gate, что привлек внимание Beamdog ©

Среди поклонников серии Baldur's Gate нет недостатка в тех, кто ежегодно переигрывает в свои любимые части, а для тех, кто нуждается в небольшом поощрении, появился проект Infinity UI++. Модификация, доступная уже некоторое время, теперь привлекла внимание компании Beamdog, которая похвалила изменения, внесенные в оригинальный интерфейс первой части серии.

Вы уже опробовали мод Infinity UI++ для Baldur's Gate: Enhanced Edition? Талантливый моддер Pecca полностью переделал оригинальный пользовательский интерфейс BaldursGate и оставил нас в полном восторге!



У него даже есть новая вкладка бестиария в Журнале!

Работа Pecca, представляет собой ряд решений, навеянных, в частности, серией Pillars of Eternity. Это особенно заметно в основной планировке, в которой портреты членов команды, панель быстрого доступа, меню и окно сообщений были перемещены в нижнюю часть экрана.

Изменения коснулись экранов персонажа и инвентаря, сделав их гораздо понятнее и упростив переключение между персонажами. Очень удобной функцией является возможность отображения инвентаря всей команды в одном окне, что делает управление ресурсами более быстрым и организованным.

В журнале есть дополнительные вкладки: "Бестиарий" и "Библиотека". Первая ведет учет побежденных врагов, фиксируя, например, их количество. Вторая запоминает содержание всех книг, которые мы прочитали за время игры.

Представленные автором кадры демонстрируют новый облик Baldur's Gate: Enhanced Edition, но, согласно описанию проекта Infinity UI++, он также совместим с Baldur's Gate II: Enhanced Edition и модификацией Baldur's Gate: Enhanced Edition Trilogy, а также планируется версия для Icewind Dale: Enhanced Edition.

На данный момент Infinity UI++ все еще находится в бета-версии (последнее обновление датируется апрелем этого года), поэтому не все изменения были реализованы или должным образом протестированы.