Фанат так круто переделал интерфейс дилогии Baldur's Gate, что привлек внимание Beamdog

Среди поклонников серии Baldur's Gate нет недостатка в тех, кто ежегодно переигрывает в свои любимые части, а для тех, кто нуждается в небольшом поощрении, появился проект Infinity UI++. Модификация, доступная уже некоторое время, теперь привлекла внимание компании Beamdog, которая похвалила изменения, внесенные в оригинальный интерфейс первой части серии.
Вы уже опробовали мод Infinity UI++ для Baldur's Gate: Enhanced Edition? Талантливый моддер Pecca полностью переделал оригинальный пользовательский интерфейс BaldursGate и оставил нас в полном восторге!
У него даже есть новая вкладка бестиария в Журнале!
Работа Pecca, представляет собой ряд решений, навеянных, в частности, серией Pillars of Eternity. Это особенно заметно в основной планировке, в которой портреты членов команды, панель быстрого доступа, меню и окно сообщений были перемещены в нижнюю часть экрана.
Изменения коснулись экранов персонажа и инвентаря, сделав их гораздо понятнее и упростив переключение между персонажами. Очень удобной функцией является возможность отображения инвентаря всей команды в одном окне, что делает управление ресурсами более быстрым и организованным.
В журнале есть дополнительные вкладки: "Бестиарий" и "Библиотека". Первая ведет учет побежденных врагов, фиксируя, например, их количество. Вторая запоминает содержание всех книг, которые мы прочитали за время игры.
Представленные автором кадры демонстрируют новый облик Baldur's Gate: Enhanced Edition, но, согласно описанию проекта Infinity UI++, он также совместим с Baldur's Gate II: Enhanced Edition и модификацией Baldur's Gate: Enhanced Edition Trilogy, а также планируется версия для Icewind Dale: Enhanced Edition.
На данный момент Infinity UI++ все еще находится в бета-версии (последнее обновление датируется апрелем этого года), поэтому не все изменения были реализованы или должным образом протестированы.
Щас как балдуры то играются? Приобщатся?
В том году прошел дилогию в преддверие скорого релиза 3 части. Скажу так, 1 часть максимально обычная рпг, она современного геймера не сможет удивить ничем, но надо понимать, что она одна из первых, вся игра про черное и белое, отыгрывай кого хочешь. А вот 2 часть, как говорится идеальный сиквел, улучшает все промахи в 1 части, компаньоны становятся полноценными личностями, появляется личный хаб в зависимости от твоего класса и т.д. Если до этого играл в драгон эйдж, то будешь понимать откуда таки ноги растут.