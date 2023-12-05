1,24 миллиона игроков Baldur's Gate 3 превратились в сыр: Larian Studios делится занимательной статистикой

С момента полноценного запуска Baldur's Gate 3 от Larian Studios прошло уже больше четырех месяцев. С августа пошаговая ролевая игра покорила сердца миллионов игроков на ПК и PS5, а под конец года заслуженно получила звание "Игра года" от различных изданий. В честь надвигающегося нового года разработчики решили поделиться обновленной внутриигровой статистикой, которая не менее интересна, чем в первые недели релиза.
В Larian Studios вновь напомнили, что к финалу Baldur's Gate 3 с момента полноценного выхода игры добралось свыше 1,3 миллиона игроков. Почти столько же, а именно 1,24 миллиона геймеров по ходу изучения масштабной RPG превратили своего героя в сыр. Всего за время прохождения игры от Larian Studios пользователи потратили уже больше 51 тысячи лет.
Другая интересная статистика Baldur's Gate 3:
- 94% игроков создали своего персонажа;
- Эльфы стали самой популярной расой, а самый популярный класс - паладин;
- На первом месте среди популярных героев с историей оказался Гейл, за ним следует Астарион, а на третьем месте — Карлах;
- Больше всего игроки стремятся вступить в романтические отношения с Шэдоухарт. Карлах и Лаэзель оказались на втором и третьем местах по популярности романов;
- Всего 30% игроков начали использовать способности иллитида к второму акту;
- 1,2 миллиона пользователей заставили танцевать против воли;
- Песика Шкряба погладили 48,5 миллиона раз;
- Игроки общались с мертвецами более 113 миллионов раз;
- 158 тысяч игроков решили пройти игру в режиме "чести". Из этих игроков 464 партии уже успешно дошли до конца.
А какие интересные события случились в вашем прохождении Baldur's Gate 3? Смогли ли вы пройти игру на самом сложном уровне сложности или завоевать расположение Шэдоухарт? Пытались ли вы завоевать сердце Астариона? Поделитесь этим в комментариях.
Я побегал в первом акте, кайфонул, но решил отложить на потом, пока активность патчей не снизится или не выйдет Definitive Edition.
Я ожидал, что самым популярным персонажем будет Астарион, а романтическим интересом- Хальсин.
Хальсин полигамен, г.г. его интересует в виде эдакой зарядки, а Астарион всё таки лучше в виде компаньона.
Меня удивило, что Астарион даже не в первой тройке романтических интересов, хотя в англоязычных соцсетях и форумах толпы фанаток в основном только о нем и пишут. Косвенно это означает, что девушки активнее обсуждают романы, но играют в большинстве все же парни. Конечно, девушки тоже могут романсить Шэдоухарт, Карлах и Лаэзель. Но вряд ли так массово.
Паладин это так скучно. Бя.
его можно сделать клятвопреступником)
452 556 984 часов на 1 300 000 игроков - это 348 часов на человека
кто-то балабол
1 300 000 это те кто прошёл игру, сколько не прошло, но наиграло по 50-100 часов неизвестно.
464 уже дошли до конца доблести, хм, интересно доблесть засчитывается со взрывом сферы Гейла? Только что на доблести завалил инквизитора и топаю в лунные башни, вроде все по плану иде
Не спойлери!
Почему на пг нельзя репорты кидать за спойлеры.. Спойлеры будут похуже всяких оскорблений или флуда.
Игре уже пол года, какие спойлеры?
Гейлом тоже пошел во второй раз, 3ий будет за Карлицей)
Астарион слишком манерен, даже как ЛГБТ-человеку мне он не приятиен)) А Вот Гейл -кекс))
Написал заявление в МВД, ожидайте, гражданин.
Ну все экстремист, учись правильно входить в хату.
личинка императора )))