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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 9 488 оценок

1,24 миллиона игроков Baldur's Gate 3 превратились в сыр: Larian Studios делится занимательной статистикой

Gutsz
Новости

С момента полноценного запуска Baldur's Gate 3 от Larian Studios прошло уже больше четырех месяцев. С августа пошаговая ролевая игра покорила сердца миллионов игроков на ПК и PS5, а под конец года заслуженно получила звание "Игра года" от различных изданий. В честь надвигающегося нового года разработчики решили поделиться обновленной внутриигровой статистикой, которая не менее интересна, чем в первые недели релиза.

В Larian Studios вновь напомнили, что к финалу Baldur's Gate 3 с момента полноценного выхода игры добралось свыше 1,3 миллиона игроков. Почти столько же, а именно 1,24 миллиона геймеров по ходу изучения масштабной RPG превратили своего героя в сыр. Всего за время прохождения игры от Larian Studios пользователи потратили уже больше 51 тысячи лет.

Другая интересная статистика Baldur's Gate 3:

  • 94% игроков создали своего персонажа;
  • Эльфы стали самой популярной расой, а самый популярный класс - паладин;
  • На первом месте среди популярных героев с историей оказался Гейл, за ним следует Астарион, а на третьем месте — Карлах;
  • Больше всего игроки стремятся вступить в романтические отношения с Шэдоухарт. Карлах и Лаэзель оказались на втором и третьем местах по популярности романов;
  • Всего 30% игроков начали использовать способности иллитида к второму акту;
  • 1,2 миллиона пользователей заставили танцевать против воли;
  • Песика Шкряба погладили 48,5 миллиона раз;
  • Игроки общались с мертвецами более 113 миллионов раз;
  • 158 тысяч игроков решили пройти игру в режиме "чести". Из этих игроков 464 партии уже успешно дошли до конца.

А какие интересные события случились в вашем прохождении Baldur's Gate 3? Смогли ли вы пройти игру на самом сложном уровне сложности или завоевать расположение Шэдоухарт? Пытались ли вы завоевать сердце Астариона? Поделитесь этим в комментариях.

28
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Rimasted

Я побегал в первом акте, кайфонул, но решил отложить на потом, пока активность патчей не снизится или не выйдет Definitive Edition.

4
rewgerg43252

Я ожидал, что самым популярным персонажем будет Астарион, а романтическим интересом- Хальсин.

3
Ganwor

Хальсин полигамен, г.г. его интересует в виде эдакой зарядки, а Астарион всё таки лучше в виде компаньона.

1
Skessa

Меня удивило, что Астарион даже не в первой тройке романтических интересов, хотя в англоязычных соцсетях и форумах толпы фанаток в основном только о нем и пишут. Косвенно это означает, что девушки активнее обсуждают романы, но играют в большинстве все же парни. Конечно, девушки тоже могут романсить Шэдоухарт, Карлах и Лаэзель. Но вряд ли так массово.

0
OakSorcerer

Паладин это так скучно. Бя.

1
Talendor3

его можно сделать клятвопреступником)

0
Александр Назарко

452 556 984 часов на 1 300 000 игроков - это 348 часов на человека
кто-то балабол

0
Максим Кураксин

1 300 000 это те кто прошёл игру, сколько не прошло, но наиграло по 50-100 часов неизвестно.

3
Dark1994

464 уже дошли до конца доблести, хм, интересно доблесть засчитывается со взрывом сферы Гейла? Только что на доблести завалил инквизитора и топаю в лунные башни, вроде все по плану иде

-2
rewgerg43252

Не спойлери!

2
ratte88 rewgerg43252

Почему на пг нельзя репорты кидать за спойлеры.. Спойлеры будут похуже всяких оскорблений или флуда.

0
вупсич пупсич rewgerg43252

Игре уже пол года, какие спойлеры?

0
ПУМПА ДУМПА

Гейлом тоже пошел во второй раз, 3ий будет за Карлицей)
Астарион слишком манерен, даже как ЛГБТ-человеку мне он не приятиен)) А Вот Гейл -кекс))

-7
ratte88

Написал заявление в МВД, ожидайте, гражданин.

2
Капитан Баттхерт

Ну все экстремист, учись правильно входить в хату.

0
gliga142

личинка императора )))

0