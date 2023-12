Baldur's Gate 3 была названа игрой года на Brazil Game Awards 2023

Великолепная Baldur's Gate 3 успешно пополняет копилку всевозможных наград. На этот раз RPG от Larian Studios завоевала премию в рамках Brazil Game Awards 2023. Данная церемония вручения наград, которая проводится с 2015 года, отмечает лучшие бразильские и международные игры, вышедшие на протяжении нынешнего года.

Из 24 перечисленных категорий больше всего наград получила Baldur's Gate 3, получив победу в трех категориях. Также Baldur's Gate 3 победила в номинациях "Лучшая ролевая игра" и "Лучший мультиплеер", Pocket Bravery от Statera Studio, Forza Motorsport и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom также победили в престижных номинациях премии.

Ниже вы можете ознакомиться со всеми победителями: