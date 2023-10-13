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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 7 916 оценок

Baldur's Gate 3 была названа лучшей игрой прошлого месяца игроками PlayStation

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Gruz_
Новости

PlayStation сообщила, что Baldur's Gate 3 стала победителем голосования "Выбор игрока" на PlayStation в сентябре. Вышедшая на PS5 в начале сентября игра соперничала за это звание со многими другими играми, в том числе с такими тяжеловесами, как EA Sports FC 24 и Mortal Kombat 1.

В рамках ежемесячного опроса, посвященного выбору любимых игр, вышедших в том или ином месяце, в сентябре этого года игроки PS5, похоже, проголосовали за Baldur's Gate 3. Как сообщается в PlayStation Blog, критерием голосования является выбор игроками одной игры, вышедшей в конкретном месяце, которую они бы порекомендовали другу.

Кроме того что Baldur's Gate 3 была признана лучшей игрой сентября, она также заняла второе место в топе лучших скачиваемых игр для PS5 в PlayStation Store по итогам месяца. На первом месте в рейтинге оказалась ежегодная спортивная игра NBA 2K24, а на втором - Baldur's Gate 3.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
xxREMAGxxIxxGAMERxx

ну конечно, Старфилд ведь не завезли.

-2
ratte88

Сонибои хоть и .. любители качества, но не на столько же, чтобы в калфилд играть, лол.

1
ratte88

Вообще, если так подумать, то МК даже сделали огромное одолжение сонибоям, они спасли их от дерьмовой игры. Ни деньги, ни время, ни нервов они не потратили на неё.

1
Ferxf VSgsd

Лять, ну давайте ещё назовем её лучшей игрой прошлой недели, дня, часа, что за бред. Вот обосрется с игрой года, тогда и приходите. Представляю сколько нытья будет. От обиженных и обделенных.

-3
ratte88

Обиженный и обделённый здесь один и он не первые сутки срёт, какая игра плохая и ужасная. Ничё, скоро бан придёт, всё по новой, ты главное не сдавайся.

2