Baldur's Gate 3 была названа лучшей игрой прошлого месяца игроками PlayStation

PlayStation сообщила, что Baldur's Gate 3 стала победителем голосования "Выбор игрока" на PlayStation в сентябре. Вышедшая на PS5 в начале сентября игра соперничала за это звание со многими другими играми, в том числе с такими тяжеловесами, как EA Sports FC 24 и Mortal Kombat 1.
В рамках ежемесячного опроса, посвященного выбору любимых игр, вышедших в том или ином месяце, в сентябре этого года игроки PS5, похоже, проголосовали за Baldur's Gate 3. Как сообщается в PlayStation Blog, критерием голосования является выбор игроками одной игры, вышедшей в конкретном месяце, которую они бы порекомендовали другу.
Кроме того что Baldur's Gate 3 была признана лучшей игрой сентября, она также заняла второе место в топе лучших скачиваемых игр для PS5 в PlayStation Store по итогам месяца. На первом месте в рейтинге оказалась ежегодная спортивная игра NBA 2K24, а на втором - Baldur's Gate 3.
ну конечно, Старфилд ведь не завезли.
Сонибои хоть и .. любители качества, но не на столько же, чтобы в калфилд играть, лол.
Вообще, если так подумать, то МК даже сделали огромное одолжение сонибоям, они спасли их от дерьмовой игры. Ни деньги, ни время, ни нервов они не потратили на неё.
Лять, ну давайте ещё назовем её лучшей игрой прошлой недели, дня, часа, что за бред. Вот обосрется с игрой года, тогда и приходите. Представляю сколько нытья будет. От обиженных и обделенных.
Обиженный и обделённый здесь один и он не первые сутки срёт, какая игра плохая и ужасная. Ничё, скоро бан придёт, всё по новой, ты главное не сдавайся.