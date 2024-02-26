Baldur's Gate 3 насчитывает более 10 миллионов игроков на ПК и консолях

Официальный представитель бельгийской студии Larian выступил перед сообществом по поводу недавнего анонса поддержки нативной поддержки модов в Baldur's Gate 3 на всех платформах. Директор по издательской деятельности студии Майкл Доус обещает подробно рассказать об этом нововведении уже скоро, а вместе с этим он озвучил последнее актуальное количество игроков. Как оказалось, в Baldur's Gate 3 спустя более полугода после полноценного релиза насчитывает более 10 миллионов игроков.
Как отмечает Майкл Доус в своих социальных сетях, база активных игроков и просто владельцев игры сейчас невероятно огромна. Некоторые из разработчиков Baldur's Gate 3 в свое время даже представить не могли, что количество игроков перевалит за несколько миллионов. Пошаговой ролевой игре удалось с 2 миллионов в крайне короткие сроки вырасти до сообщества, которое насчитывает более 10 миллионов пользователей с разных стран и платформ.
По словам директора по издательству Larian Studios угодить всем игрокам и удовлетворить все запросы крайне трудно. Тем не менее в команде продолжают прислушиваться к отзывам игроков и на их основе выпускать свежие обновления. Официальная поддержка модификаций для Baldur's Gate 3 планировалась с момента запуска игры и в Larian хотят вместе с базой своих фанатов обсудить этот функционал, чтобы постараться реализовать его в удобном для большинства формате.
Ну вот, это более реалистичные цифры, а то ларианосектанты пели сказки и продажах в 20кк лямов как у легендарного Фоллаута 4, АХАХАХА
Примите реальность, ребятки, эта игруле на уровнее с челопуком2 и ТЛОУ2, не более, то есть повесточный мусор который еле-еле окупился
Не так уж и много для игры, про существование которой не слышала только плесень в подвале
Вот только игра в отличии от той же CoD очень узконаправлена на определенную хардкорную аудиторию. Это точно не игра для детей и простых игроков, они покупать игру не будут, она их отпугнет своими возможностями, ибо когда они видят, что у их действий есть такие последствия, а еще в игре нужно думать на много ходов вперед, то они откажутся от покупки
По крайней мере это честные цифры, в которые верится, в отличие от тоддовых миллионов в гейпассе и прочих сервисах
А в чем блин ее хардкорность? Или считается что пошаговый бой это супер тяжело?
Хардкорстью по кол-ву механик, а по факту, ты прав, BG3 не самая сложная игра, тут скорей сам тип игры, это изометрическая пошаговая рпг, с кучей циферок, для многих это слишком сложно и долго разбираться, поэтому 10 млн пользователей эт дохера для такой игры
Да много слышали об игре, но благодаря её качеству и труду, что в этом плохого? Много ли ты назовёшь игр в данном жанре которые так продались? Это не пострелушки в которые каждый играет. Молодцы larian рад Вашим успехам.