Baldur's Gate 3 насчитывает более 10 миллионов игроков на ПК и консолях

Официальный представитель бельгийской студии Larian выступил перед сообществом по поводу недавнего анонса поддержки нативной поддержки модов в Baldur's Gate 3 на всех платформах. Директор по издательской деятельности студии Майкл Доус обещает подробно рассказать об этом нововведении уже скоро, а вместе с этим он озвучил последнее актуальное количество игроков. Как оказалось, в Baldur's Gate 3 спустя более полугода после полноценного релиза насчитывает более 10 миллионов игроков.

Как отмечает Майкл Доус в своих социальных сетях, база активных игроков и просто владельцев игры сейчас невероятно огромна. Некоторые из разработчиков Baldur's Gate 3 в свое время даже представить не могли, что количество игроков перевалит за несколько миллионов. Пошаговой ролевой игре удалось с 2 миллионов в крайне короткие сроки вырасти до сообщества, которое насчитывает более 10 миллионов пользователей с разных стран и платформ.

По словам директора по издательству Larian Studios угодить всем игрокам и удовлетворить все запросы крайне трудно. Тем не менее в команде продолжают прислушиваться к отзывам игроков и на их основе выпускать свежие обновления. Официальная поддержка модификаций для Baldur's Gate 3 планировалась с момента запуска игры и в Larian хотят вместе с базой своих фанатов обсудить этот функционал, чтобы постараться реализовать его в удобном для большинства формате.