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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 9 254 оценки

Baldur's Gate 3 получает еще одну "Игру года", а Alan Wake 2 забирает приз за "Лучший визуал"

Gutsz
Новости

Не остается никаких сомнений в том, что главным триумфатором этого года в номинации "Игра года" станет пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios. Проект уже успел заработать множество наград в рамках церемонии Golden Joystick Awards и продолжает завоевывать призовые места среди других изданий вместе с ожидаемым сиквелом Alan Wake. На этот раз удивительное фэнтезийное приключение и хоррор были по достоинству оценены в авторитетном испанском журнале 3DJuegos.

В рамках 3-й премии 3DJuegos Awards были названы самые лучшие игровые проекты, вышедшие за последние 12 месяцев. Церемония награждения победителей прошла в театре Барсело в Мадриде, где присутствовали известные игровые критики и редакция журнала.

Главной "Игрой года" ожидаемо была названа Baldur's Gate 3. Для редакции пошаговая RPG от Larian Studios стала настоящим шедевром в 2023 году, который по качеству исполнения и сценарию обходит все другие релизы. Отдельное внимание получил Alan Wake 2. Хоррор не смог забрать главную награду церемонии, но выиграл в номинации "Лучшая графика". Визуальная составляющая сиквела Alan Wake получила множество похвал от критиков.

Лучшие видеоигры года на 3DJuegos Awards:

  • Лучший саундтрек — Final Fantasy XVI
  • Лучшая история — Baldur’s Gate 3
  • Лучшая графика — Alan Wake 2
  • Лучший DLC, расширение или дополнительный контент — Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Лучшая игра-открытие — Hi-Fi RUSH
  • Лучшая игра года по версии читателей — Baldur's Gate 3 (30,3%)
  • Игра года. Шедевр 2023 года — Baldur’s Gate 3
36
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
Xndr DeKoz
18
Space marine286

Жалко мода нету на такое :(

6
Kaskad131

а скинь источник пожалуйста

-2
leonid22

А в высоком разрешений есть?

-2
Space marine286

Ну заслуженно. Молодцы Larian Studios. Надеюсь дальше они нам подарят ещё много подобных игр. Желаю Свену Винке крепчайшего здоровья (как и Габену) и дальнейшего развития его студии, чтобы ненароком кое-кто любящий всех скупать не утащил в своё болото.

13
Space marine286

Добавлю ещё. Несмотря, что игра хорошая, я думаю если бы DnD не принадлежало Визардам и Хасбро, а принадлежала такой студии как Лариан игра ещё намного лучше была бы. Плюс множество крутых игр выходило бы по этой вселенной. Просто я на 100% уверен, что Визарды ограничивали действия ларианов в создании сюжета и определенно влияли на разработку и на контент.

1
2dspace

Винке вроде мечтает в Космо сеттинге теперь игру делать! Тоже удачи ему, интересно было бы.

0
Space marine286 2dspace

Кто-то предполагает, что это типа игра по Warhammer 40000 будет.

0
2dspace Space marine286

Ну сам Винке говорил, что его мечта. А домыслы уже от коммьюнити. Там фантазия разыгралась, от Вахи до, что-то в стиле Киберпанк в изометрии.

0
Space marine286 2dspace

Ну было бы прикольно в такое поиграть. Особенно если ларианы воплотили один из сеттингов по вахе например Dark Heresy или Rogue Trader (конечно последним занимаются совокоты, но по лору вольных торговцев много и они отправляются в разные уголки галактики).

0
KirariShon

Ой... А, что с лицом хейтеры? Что молчим? Никчёмный мусор теперь в канаве ❤️

5
2dspace

Будут уповать, что игровой год выдался самый слабый за последние 30 лет, поэтому победила "никчемная Балда"...

2
МАХАН МАХАНОВИЧ

Да как раз над тобой можно посмеяться, потому что тебе еще важны эти недонаграды.

5
I love my computer

На ровном месте порвался, чел. Какие хейтеры? На пегаче только и делают, что облизывают бг. Просто высрал ради классов?

8
KnDiman I love my computer

Облизывают? Ты просто темы не все читал мне один пытался с пеной у рта доказывать, что старфилд топ, а БГ3 плоха во всём пока из за его мата всё не потёрли, а сколько сообщений типо "пошаговое дно", я уже молчу, что кто-то насмотрелся роликов и обвиняет игру в повестке, хотя если нормально играть, то её вообще избежишь. А одна упёртая особа, когда я сказал в соседней теме, что БГ3 для меня лучшая игра за всё время, посоветовала импланты мозга приобрести и это облизывают? Да таких слава богу мало, но прочитай даже эту тему и тут такие есть.

0
TheDenStark

база

3
Кей Овальд

Справедливое распределение.

2
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Не остается никаких сомнений в том, что главным триумфатором этого года в номинации "Игра года" станет пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios.

Что и требовалось доказать!!!🙏👍👍👍👌🕺🏼 Мировая топчиковая игра!

2
KnDiman

Поздравляю молодцы никто и не сомневался, кстати замете как адекватный рейтинг и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty достойную награду как Лучшее DLC здесь получил, ещё бы Resident Evil 4 как лучший ремейк наградили.

2
Mihanbo

ну так игра реально шикарна! классная история(особенно за соблазн),красивый яркий мир,интересные квесты,огромная вариативность,живые напарники,с модами можно играть в режиме камеры со спины и клавой WASD,драки хоть и пошаговые но эпичные,требования не большие,куча патчей за пол года,в общем игра года однозначно,а хейтеры идут далеко и надолго)

1
Stas Stenin

Шляпа года а не игра скачал запустил удалил

-1
MKUltra

Зачем сказал? Теперь все награды отберут.

0
Авраам Линкольн

Кто-то сомневался? Больше всего повестки где? Правильно, в Балде Гея 3! Вот она и возьмёт "Игру года", несмотря ни на что, даже если в конце года выйдут: Халфа 3, ГТА 6, Ведьмак 4, РДР 3 и другие. Повестка Балды Гея 3 победит всех!

-25
-zotik-

О какой повеске речь?

5
PlatinumJack -zotik-

видимо зоофилия

6
WoebegoneIrvin -zotik-

Чувак просто не понимает что "повесточка" там просто от отсутствия такого г вна как ислам и христианство. Учитывая уровень культурного развития мира в данной игре можно провести аналогию с древним Римом и древней Грецией в те времена подобные наклонности были абсолютно нормальными отвращение к гомикам принесли христианство и ислам этих религий в балдуре нет а значит и подобное поведение в рамках нормы того мира.

1
-zotik- PlatinumJack

Я с таким не сталкивался пока сам играл, наверное со мной что то не так и я не ищу причины себе подсирать в игре и потом ныть на форумах что там чтото не так

Да и сомневаюсь игра завязана на зоофилии что бы это было плюсом или минусом игры для ее награждения

3
-zotik- WoebegoneIrvin

Там вообще религий дофига)

0