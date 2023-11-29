Baldur's Gate 3 получает еще одну "Игру года", а Alan Wake 2 забирает приз за "Лучший визуал"

Не остается никаких сомнений в том, что главным триумфатором этого года в номинации "Игра года" станет пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios. Проект уже успел заработать множество наград в рамках церемонии Golden Joystick Awards и продолжает завоевывать призовые места среди других изданий вместе с ожидаемым сиквелом Alan Wake. На этот раз удивительное фэнтезийное приключение и хоррор были по достоинству оценены в авторитетном испанском журнале 3DJuegos.
В рамках 3-й премии 3DJuegos Awards были названы самые лучшие игровые проекты, вышедшие за последние 12 месяцев. Церемония награждения победителей прошла в театре Барсело в Мадриде, где присутствовали известные игровые критики и редакция журнала.
Главной "Игрой года" ожидаемо была названа Baldur's Gate 3. Для редакции пошаговая RPG от Larian Studios стала настоящим шедевром в 2023 году, который по качеству исполнения и сценарию обходит все другие релизы. Отдельное внимание получил Alan Wake 2. Хоррор не смог забрать главную награду церемонии, но выиграл в номинации "Лучшая графика". Визуальная составляющая сиквела Alan Wake получила множество похвал от критиков.
Лучшие видеоигры года на 3DJuegos Awards:
- Лучший саундтрек — Final Fantasy XVI
- Лучшая история — Baldur’s Gate 3
- Лучшая графика — Alan Wake 2
- Лучший DLC, расширение или дополнительный контент — Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Лучшая игра-открытие — Hi-Fi RUSH
- Лучшая игра года по версии читателей — Baldur's Gate 3 (30,3%)
- Игра года. Шедевр 2023 года — Baldur’s Gate 3
Жалко мода нету на такое :(
а скинь источник пожалуйста
А в высоком разрешений есть?
Ну заслуженно. Молодцы Larian Studios. Надеюсь дальше они нам подарят ещё много подобных игр. Желаю Свену Винке крепчайшего здоровья (как и Габену) и дальнейшего развития его студии, чтобы ненароком кое-кто любящий всех скупать не утащил в своё болото.
Добавлю ещё. Несмотря, что игра хорошая, я думаю если бы DnD не принадлежало Визардам и Хасбро, а принадлежала такой студии как Лариан игра ещё намного лучше была бы. Плюс множество крутых игр выходило бы по этой вселенной. Просто я на 100% уверен, что Визарды ограничивали действия ларианов в создании сюжета и определенно влияли на разработку и на контент.
Винке вроде мечтает в Космо сеттинге теперь игру делать! Тоже удачи ему, интересно было бы.
Кто-то предполагает, что это типа игра по Warhammer 40000 будет.
Ну сам Винке говорил, что его мечта. А домыслы уже от коммьюнити. Там фантазия разыгралась, от Вахи до, что-то в стиле Киберпанк в изометрии.
Ну было бы прикольно в такое поиграть. Особенно если ларианы воплотили один из сеттингов по вахе например Dark Heresy или Rogue Trader (конечно последним занимаются совокоты, но по лору вольных торговцев много и они отправляются в разные уголки галактики).
Ой... А, что с лицом хейтеры? Что молчим? Никчёмный мусор теперь в канаве ❤️
Будут уповать, что игровой год выдался самый слабый за последние 30 лет, поэтому победила "никчемная Балда"...
Да как раз над тобой можно посмеяться, потому что тебе еще важны эти недонаграды.
На ровном месте порвался, чел. Какие хейтеры? На пегаче только и делают, что облизывают бг. Просто высрал ради классов?
Облизывают? Ты просто темы не все читал мне один пытался с пеной у рта доказывать, что старфилд топ, а БГ3 плоха во всём пока из за его мата всё не потёрли, а сколько сообщений типо "пошаговое дно", я уже молчу, что кто-то насмотрелся роликов и обвиняет игру в повестке, хотя если нормально играть, то её вообще избежишь. А одна упёртая особа, когда я сказал в соседней теме, что БГ3 для меня лучшая игра за всё время, посоветовала импланты мозга приобрести и это облизывают? Да таких слава богу мало, но прочитай даже эту тему и тут такие есть.
база
Справедливое распределение.
Не остается никаких сомнений в том, что главным триумфатором этого года в номинации "Игра года" станет пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios.
Что и требовалось доказать!!!🙏👍👍👍👌🕺🏼 Мировая топчиковая игра!
Поздравляю молодцы никто и не сомневался, кстати замете как адекватный рейтинг и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty достойную награду как Лучшее DLC здесь получил, ещё бы Resident Evil 4 как лучший ремейк наградили.
ну так игра реально шикарна! классная история(особенно за соблазн),красивый яркий мир,интересные квесты,огромная вариативность,живые напарники,с модами можно играть в режиме камеры со спины и клавой WASD,драки хоть и пошаговые но эпичные,требования не большие,куча патчей за пол года,в общем игра года однозначно,а хейтеры идут далеко и надолго)
Шляпа года а не игра скачал запустил удалил
Зачем сказал? Теперь все награды отберут.
Кто-то сомневался? Больше всего повестки где? Правильно, в Балде Гея 3! Вот она и возьмёт "Игру года", несмотря ни на что, даже если в конце года выйдут: Халфа 3, ГТА 6, Ведьмак 4, РДР 3 и другие. Повестка Балды Гея 3 победит всех!
О какой повеске речь?
видимо зоофилия
Чувак просто не понимает что "повесточка" там просто от отсутствия такого г вна как ислам и христианство. Учитывая уровень культурного развития мира в данной игре можно провести аналогию с древним Римом и древней Грецией в те времена подобные наклонности были абсолютно нормальными отвращение к гомикам принесли христианство и ислам этих религий в балдуре нет а значит и подобное поведение в рамках нормы того мира.
Я с таким не сталкивался пока сам играл, наверное со мной что то не так и я не ищу причины себе подсирать в игре и потом ныть на форумах что там чтото не так
Да и сомневаюсь игра завязана на зоофилии что бы это было плюсом или минусом игры для ее награждения
Там вообще религий дофига)