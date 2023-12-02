Baldur's Gate 3 получила 12 хотфикс с исправлением некоторых критических ошибок

Larian Studios продолжает работать над Baldur's Gate 3, которая, со своей стороны, продолжает демонстрировать некоторые проблемы со стабильностью, такие как различные сбои, о которых сообщалось, в частности, после запуска последнего крупного патча под номером пять, что побудило команду выпустить сегодня двенадцатый хотфикс, специально направленный на исправление некоторых проблем.

Это довольно небольшое, но очень важное обновление: Hotfix 12 - это обновление, направленное на исправление, прежде всего, проблем со сбоями, которые, похоже, стали возникать с после запуска последнего патча, который принес множество новых функций в удостоенную наград ролевую игру Larian.

"Мы подготовили к сегодняшнему дню небольшое исправление, которое должно устранить некоторые сбои, возникающие при определенных условиях, например, при начале разговора с Касадором", - сообщила команда, объявив о выходе нового патча.

Что касается официальных примечаний, то в них говорится об исправлении сбоя, который может возникнуть, когда в игру вступает второй игрок и начинается игра в режиме разделенного экрана в определенных локациях, а также о другом сбое, который может произойти в некоторых определенных моментах игры (например, при разговоре с вышеупомянутым Каcадором или с Этобальдом Торvом).

Согласно некоторым сообщениям на Reddit, похоже, что хотфикс все же не решил всех проблем, возникших в последние часы, особенно в отношении тех самых сбоев, которые приводят к полному зависанию игры, в некоторых случаях, к потере сохраненных данных, поэтому вполне вероятно, что в ближайшие дни могут быть опубликованы другие обновления.