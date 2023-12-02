Baldur's Gate 3 получила 12 хотфикс с исправлением некоторых критических ошибок

Larian Studios продолжает работать над Baldur's Gate 3, которая, со своей стороны, продолжает демонстрировать некоторые проблемы со стабильностью, такие как различные сбои, о которых сообщалось, в частности, после запуска последнего крупного патча под номером пять, что побудило команду выпустить сегодня двенадцатый хотфикс, специально направленный на исправление некоторых проблем.
Это довольно небольшое, но очень важное обновление: Hotfix 12 - это обновление, направленное на исправление, прежде всего, проблем со сбоями, которые, похоже, стали возникать с после запуска последнего патча, который принес множество новых функций в удостоенную наград ролевую игру Larian.
"Мы подготовили к сегодняшнему дню небольшое исправление, которое должно устранить некоторые сбои, возникающие при определенных условиях, например, при начале разговора с Касадором", - сообщила команда, объявив о выходе нового патча.
Что касается официальных примечаний, то в них говорится об исправлении сбоя, который может возникнуть, когда в игру вступает второй игрок и начинается игра в режиме разделенного экрана в определенных локациях, а также о другом сбое, который может произойти в некоторых определенных моментах игры (например, при разговоре с вышеупомянутым Каcадором или с Этобальдом Торvом).
Согласно некоторым сообщениям на Reddit, похоже, что хотфикс все же не решил всех проблем, возникших в последние часы, особенно в отношении тех самых сбоев, которые приводят к полному зависанию игры, в некоторых случаях, к потере сохраненных данных, поэтому вполне вероятно, что в ближайшие дни могут быть опубликованы другие обновления.
12 фикс. Критические ошибки...
Такие нынче игры года)))
Все так радовались физическому издани, а оно оказывается не доставляется в РФ, а знаичт в РФ перекупы победили(((
Никогда такого не было и вот опять!
Оно вообще в довольно ограниченное количество стран доставляется. Список доступных стран небольшой.
Её можно бесконечно обновлять на своем устройстве, только обновил.. опять затеяли обновления, обновления это конечно хорошо, просто сам факт обновления.. качать и.т.д 😉
Ничего страшного, продолжайте выпускать кривые патчи, игроки как всегда безплатно затестят и даже ныть не будут.