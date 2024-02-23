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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 11 507 оценок

Baldur's Gate 3 получила 19-й хотфикс. Разработчики готовят "надежный кроссплатформенный план поддержки модов"

monk70
Новости

Baldur’s Gate 3 получила новое исправление, и его разработчики сообщили, что работают над поддержкой кроссплатформенных модов. Новый патч, а именно хотфикс №19 или версия 4.1.1.4811634, предназначен для исправления большего количества ошибок и сбоев.

Larian также упоминает, что в настоящее время команда работает над дальнейшими исправлениями нескольких проблем, найденных сообществом в недавнем обновлении №6, но для этого потребуется еще немного терпеливого ожидания.

Хотя примечания к патчу невелики, вы можете прочитать их ниже.

  • Исправлены некоторые условия, при которых предметы в режиме «Тактик» не удалялись при переходе на более легкий уровень сложности.
  • Исправлены неправильные назначения пользователей/контроллеров на Xbox в некоторых случаях.
  • Исправлены приглашения в многопользовательскую игру на Xbox, которые в некоторых случаях обрабатывались неправильно.
  • Исправлены некоторые обрывавшиеся строки в диалоге с Пылающими Кулаками, пытающимися прорваться в Покой Вокин, а также в диалоге с говорящей дверью в логове тети Этель.
  • Исправлена возможная программная блокировка при срабатывании пользовательского интерфейса реакции в многопользовательском пользовательском интерфейсе.
  • Исправлена проблема с производительностью при начале торговли в режиме чести.
  • Исправлен сбой во время хода Минтары в бою в Изумрудной роще.
  • По многочисленным просьбам возвращены цифры на ползунках в создании персонажа.
  • Исправлена ошибка, из-за которой «Скрытие группы» влияло также на разгруппированных членов группы.
  • Исправлен сбой при загрузке модифицированных сохранений, которые ссылаются на неизвестные условия.
  • Исправлен сбой при выборе заклинания с активной Метамагией, когда на панели быстрого доступа включен фильтр.
  • Исправлена ошибка панели быстрого доступа при выборе нескольких целей для «Жуткого взрыва».
  • Исправлена ошибка панели быстрого доступа при отключении Метамагии во время произнесения заклинания.
  • Исправлено несовпадение бонусов при активных бросках на контроллере. (Мы должны были поступить правильно, чтобы исправить эту левую проблему.)
  • Исправлена пара поцелуев с Минтарой и Лаэ'зель, которые не совпадали должным образом.

Возможно, более интересным является то, что рассказал директор издательства Майкл Даус в своем аккаунте X (ранее Twitter). В настоящее время Larian работает над «надёжным кроссплатформенным планом поддержки модов» и планирует реализовать его позднее в этом году. Система уже существует, но над ней еще нужно работать и тестировать, а сообщество моддеров подключится к ней позже.

Обычно мы не говорим о вещах, пока они не готовы, но, как вы, возможно, читали, мы делаем исключение. Мы работаем над надежным кроссплатформенным планом поддержки модов, который будет выпущен позднее в этом году. Мы любим наше сообщество моддеров и хотим его поддержать.

У нас есть система, но она нуждается в тестировании и требует доработки. Мы в восторге от этого. Я понимаю, что это отстой, когда игра обновляется и моды ломаются. Наши команды сообщества начнут общаться и взаимодействовать с сообществом моддеров. На данный момент работа продолжается.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Беркут Слеер

Поддержка модов на разных платформах. Значит будет единая платформа для обработки, куда модеры смогут отсылать заготовки. Проект фантастический, но если получиться, это весьма облегчит работу.

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Максим Моднов

Главное что скрипт екстендер вернули поддержку, а то чел забить хотел на обновление до выхода 7 патча.

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