Baldur's Gate 3 получила 19-й хотфикс. Разработчики готовят "надежный кроссплатформенный план поддержки модов"

Baldur’s Gate 3 получила новое исправление, и его разработчики сообщили, что работают над поддержкой кроссплатформенных модов. Новый патч, а именно хотфикс №19 или версия 4.1.1.4811634, предназначен для исправления большего количества ошибок и сбоев.
Larian также упоминает, что в настоящее время команда работает над дальнейшими исправлениями нескольких проблем, найденных сообществом в недавнем обновлении №6, но для этого потребуется еще немного терпеливого ожидания.
Хотя примечания к патчу невелики, вы можете прочитать их ниже.
- Исправлены некоторые условия, при которых предметы в режиме «Тактик» не удалялись при переходе на более легкий уровень сложности.
- Исправлены неправильные назначения пользователей/контроллеров на Xbox в некоторых случаях.
- Исправлены приглашения в многопользовательскую игру на Xbox, которые в некоторых случаях обрабатывались неправильно.
- Исправлены некоторые обрывавшиеся строки в диалоге с Пылающими Кулаками, пытающимися прорваться в Покой Вокин, а также в диалоге с говорящей дверью в логове тети Этель.
- Исправлена возможная программная блокировка при срабатывании пользовательского интерфейса реакции в многопользовательском пользовательском интерфейсе.
- Исправлена проблема с производительностью при начале торговли в режиме чести.
- Исправлен сбой во время хода Минтары в бою в Изумрудной роще.
- По многочисленным просьбам возвращены цифры на ползунках в создании персонажа.
- Исправлена ошибка, из-за которой «Скрытие группы» влияло также на разгруппированных членов группы.
- Исправлен сбой при загрузке модифицированных сохранений, которые ссылаются на неизвестные условия.
- Исправлен сбой при выборе заклинания с активной Метамагией, когда на панели быстрого доступа включен фильтр.
- Исправлена ошибка панели быстрого доступа при выборе нескольких целей для «Жуткого взрыва».
- Исправлена ошибка панели быстрого доступа при отключении Метамагии во время произнесения заклинания.
- Исправлено несовпадение бонусов при активных бросках на контроллере. (Мы должны были поступить правильно, чтобы исправить эту левую проблему.)
- Исправлена пара поцелуев с Минтарой и Лаэ'зель, которые не совпадали должным образом.
Возможно, более интересным является то, что рассказал директор издательства Майкл Даус в своем аккаунте X (ранее Twitter). В настоящее время Larian работает над «надёжным кроссплатформенным планом поддержки модов» и планирует реализовать его позднее в этом году. Система уже существует, но над ней еще нужно работать и тестировать, а сообщество моддеров подключится к ней позже.
Обычно мы не говорим о вещах, пока они не готовы, но, как вы, возможно, читали, мы делаем исключение. Мы работаем над надежным кроссплатформенным планом поддержки модов, который будет выпущен позднее в этом году. Мы любим наше сообщество моддеров и хотим его поддержать.
У нас есть система, но она нуждается в тестировании и требует доработки. Мы в восторге от этого. Я понимаю, что это отстой, когда игра обновляется и моды ломаются. Наши команды сообщества начнут общаться и взаимодействовать с сообществом моддеров. На данный момент работа продолжается.
Поддержка модов на разных платформах. Значит будет единая платформа для обработки, куда модеры смогут отсылать заготовки. Проект фантастический, но если получиться, это весьма облегчит работу.
Главное что скрипт екстендер вернули поддержку, а то чел забить хотел на обновление до выхода 7 патча.