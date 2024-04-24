Baldur's Gate 3 получила еще одну награду и признание от немецкого правительства

Пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios продолжает свое триумфальное шествие. Проект успел получить десятки наград за "Лучшую игру 2023 года", а также множество побед в других различных номинациях. Такая значимая для индустрии игра также не смогла пройти мимо немецкой игровой премии German Computer Game Awards, где победителей определяет правительство Германии.
Немецкие министры и деятели культуры ожидаемо присудили Baldur's Gate 3 главную победу на German Computer Game Awards. Ей присудили звание "Лучшая международная игра", по достоинству оценив высокое качество финальной версии игры, которая несколько лет пробыла в раннем доступе и создавалась с учетом мнения сообщества геймеров.
Михаэль Келлнер, парламентский статс-секретарь Федерального министерства экономики и климатических изменений Германии, сообщил после церемонии награждения, что хочет, чтобы немецкие студии и другие разработчики выпускали больше игры на подобии Baldur's Gate 3.
Широкий спектр и креативность игр, разработанных в Германии, продемонстрированные в этом году на церемонии German Computer Game Awards, должны быть расширены, а потенциал индустрии должен быть использован еще больше. Как федеральное правительство, мы хотим видеть релизы качественных игр и готовы финансово поощрять качественные проекты.
— сказал Келлнер.
Это одна из самых переоценённых игр за всю историю. Объективно игра на 7.5-8 из 10. Качественная пошаговая рпг со своими плюсами и минусами.
Ведьмак 3 самая переоцененная. А это просто хорошая игра ну есть еще игры нинтендо, но хрен с ними
тут тот редкий случай, когда повесточники продвигают действительно хорошую игру, так что пусть их, пусть думают, что это их победа. Главное, чтобы так не начали думать сами разрабы. Пока сценаристы Лариан умеют создавать настолько живых персонажей, что даже противники всякого повесточного дерьма готовы смотреть на это сквозь пальцы - им нечего бояться. Но с логикой и мотивацией героев им надо поработать, это да, вот тут они повесткой стреляют себе в ногу.
Я бы назвал TLoU самой переоцененной игрой в принципе) Ведьмак хотя бы что-то интересное имеет за плечами
Не настолько переоцененная, насколько переоценена зельда или алан уоук 2.
Да насчет тлоу тож согласен. 1 раз пройти она крутая, а когда 2й раз проходишь все больше огрехов замечаешь)
Ну и точка у Свена Винке 😁😁😁
Сколько лет бг3 в раннем доступе была? Какое нахрен откровение. Как была дивинити три так таковой и осталась. Плохо это или нет хз, мне игры лариан не нравятся. Но к вратам балдура этот проект не имеет никакого отношения кроме названия. Глисты и зоофилия. Единственный плюс,что игру не бросают, а хз какой год допиливают и правят баги..
wunderbar👍
отдайте уже всё золото этому кощею
Геи наградили гей-игру за гей-повестку. 👎👎👎
Хватит уже пиарить єтот мусор. БГ3 утоплен в радужной блевоте.
Игра и правительство здорового человека.
Невольно охватывает чувство гордости за то, что предвидел и верил в успех проекта Ларианов ещё за несколько лет до релиза. Так и получилось. Разработчики создали волшебный мир, в котором проводил все свободное время, чего со мной не наблюдалось со времён третьего Герванта.
Обиду вызывает только то, что в отличие от мудрых политиков, мой настоящий окружающий мир в лице босса г-на Керемоглу и соседей по социальному жилью жестоко отвергает нарисованную радужную сказку. Они все предпочитают тупые шутеры и вообще тяжело идут на контакт. Однако давно заметил, что люди старшего поколения в свободном Гамбурге более просты и доступны в общении, а посему решил вести пропаганду любимой игры среди них.
Первым опытом стала попытка рассказать о БГ3 одинокой старушке Гемау, что живёт прямо через дорогу. Мы мило побеседовали за стаканом молока с кнедлями, после чего показал ей фрагменты геймплея. Бабуля живо заинтересовалась, особенно Уиллом, и спросила: можно ли с ним расправиться дедовским способом? На мое любопытство был получен исчерпывающий ответ: мол, смуглый колдун - настоящая копия старшеклассника Абдуллы из Герата, который с компанией шумит у нее под окнами и насмехается над почтенной фрау, когда та ежевечерне проверяет контейнеры возле кебабной его дяди.
Так в свободном мире стало на одного фаната БГ3 больше, дорогие мои. Но не стоит останавливаться на достигнутом. Ведомый начальным успехом, вместе со своим другом-релокантом Лёшей "Сласти" постоянно ищу фрау Меркель в общественном транспорте, чтобы показать игру Ей. К сожалению, пока безуспешно. Верьте в нас, и вместе все обязательно получится.