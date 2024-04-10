Baldur's Gate 3 получила хотфикс под номером 25

Larian Studios объявила о выпуске двадцать пятого хотфикса для Baldur’s Gate 3 — авторы продолжают улучшать стабильность игры. Сегодняшний патч относительно скромный по размеру и по списку изменений — однако он исправляет довольно важные проблемы:
Похоже, что "Мы" стал причиной нескольких бессонных ночей, и этот неприятный мясистый сгусток продолжает мешать некоторым игрокам взять короткий отдых. Создатели преподали ему несколько уроков приличия и научили покидать вечеринку в положенное время, а не надоедать своим присутствием игрокам
Как и в предыдущих обновлениях, если вы испытываете какие-либо проблемы после установки этого последнего исправления, проверьте, сохраняется ли проблема после удаления всех модов.
Мы продолжаем работать над дальнейшими исправлениями и патчами, а пока благодарим вас за игру в Baldur's Gate 3!
Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры.
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