Baldur's Gate 3 получила шестой крупный патч со множеством изменений и улучшений

Вышел последний патч для Baldur’s Gate 3. Сегодняшнее обновление включает в себя улучшенные поцелуи, анимацию простоя лагеря, новые легендарные действия для боссов в режиме чести, а также множество улучшений, дополнений и исправлений, основанных на отзывах сообщества.

Патч 6 представляет новые случайные поцелуи для каждого романтического партнера. Эти уникальные сцены теперь лучше отражают индивидуальность каждого персонажа и были улучшены, чтобы лучше соответствовать более высоким и низким типам телосложения. Разработчики также вдохнули новую жизнь в лагерь игроков, добавив множество совершенно новых анимаций бездействия, которые позволяют компаньонам проводить свободное время, делая больше, чем просто стоять.

Сегодняшнее обновление не только о романтике. Отважные искатели приключений могут рассчитывать на новые легендарные действия в режиме чести, а те, кто хочет улучшить свои впечатления, теперь могут переключиться в пользовательский режим с любой установленной сложности. Патч 6 также вносит многочисленные улучшения качества жизни, включая столь востребованную возможность увольнять завербованных компаньонов во время разговора с компаньоном, которым вы хотите их заменить. Кроме того, когда диалог запускается автоматически, игра теперь будет пытаться отдать приоритет вашему персонажу-аватару в качестве главного говорящего, а не тому, кто был впереди группы.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

Baldur’s Gate 3 уже вышла на ПК, Mac, PS5 и Xbox Series X|S.