Baldur's Gate 3 получила шестой крупный патч со множеством изменений и улучшений

Вышел последний патч для Baldur’s Gate 3. Сегодняшнее обновление включает в себя улучшенные поцелуи, анимацию простоя лагеря, новые легендарные действия для боссов в режиме чести, а также множество улучшений, дополнений и исправлений, основанных на отзывах сообщества.
Патч 6 представляет новые случайные поцелуи для каждого романтического партнера. Эти уникальные сцены теперь лучше отражают индивидуальность каждого персонажа и были улучшены, чтобы лучше соответствовать более высоким и низким типам телосложения. Разработчики также вдохнули новую жизнь в лагерь игроков, добавив множество совершенно новых анимаций бездействия, которые позволяют компаньонам проводить свободное время, делая больше, чем просто стоять.
Сегодняшнее обновление не только о романтике. Отважные искатели приключений могут рассчитывать на новые легендарные действия в режиме чести, а те, кто хочет улучшить свои впечатления, теперь могут переключиться в пользовательский режим с любой установленной сложности. Патч 6 также вносит многочисленные улучшения качества жизни, включая столь востребованную возможность увольнять завербованных компаньонов во время разговора с компаньоном, которым вы хотите их заменить. Кроме того, когда диалог запускается автоматически, игра теперь будет пытаться отдать приоритет вашему персонажу-аватару в качестве главного говорящего, а не тому, кто был впереди группы.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Baldur’s Gate 3 уже вышла на ПК, Mac, PS5 и Xbox Series X|S.
"Кроме того, когда диалог запускается автоматически, игра теперь будет пытаться отдать приоритет вашему персонажу-аватару в качестве главного говорящего, а не тому, кто был впереди группы."
Они сделали это только сейчас!? Хотя эта бесящая штука ещё и в их прошлых играх была. Хорошо, хоть в этой догадались.
Они давно это хотели сделать, а сейчас видать получилось
Ключевое "будет пытаться"
Шадоухерт наконец то соизволит перестать крутить в руках артефакт который с 5-6 часа игры лежит у меня в инвентаре и никому не передаётся ? Класс... или нет ? xdd
"Вышел последний патч " - что больше не будет патчей?
Будут вот отрывок с сайта Лрианов. Мы продолжаем работать над будущими обновлениями Baldur's Gate 3, дальнейшие улучшения, исправления и патчи еще впереди, но прежде чем мы углубимся в основные моменты патча 6, предупреждение о модах! https://baldursgate3.game/news/patch-6-now-live_108
Фухх, спасибо, а то уж подумал что всё.
Все будет это дифинити эдишен и пару сверху)
Лагерь всё равно остаётся безжизненным, особенно в 3 акте. Добавили бы в лагерь случайных посетителей, кузницу с NPC где можно было бы заказывать итемы из материалов добываемых во время приключений, нападения на лагерь и случайные события в лагере вроде попоек, празднований ДР героев, отравлений едой и больше любовных сцен. А герои которые не участвуют в приключении якобы чем - то занимались в ваше отсутствие, и чем дольше лагерь не посещаешь, тем больше новостей накапливается, подходишь такой к герою, а тебе - "Я тут нанимался караван сопровождать, вот награда, решил поделиться, а ещё лут с разбойников подобрал которые на него напали, посмотри, что-то нужно из него?".
Контент нужен 2-3 актов, который вырезали, сюжет и так просидает после колонии, скоро людей задолбают такие патчи со всякими мелкими правками, все это на релизе сделать надо было!
Вперед, добровольные бета-тестеры! Страда... трудитесь! Так глядишь и уже осенью/зимой сыграю в полноценный релиз этой игры, а не следующим летом 2025, как планировал ранее.
Игра с релиза отлично работает(пк)
Если отлично работает, тогда зачем эта тонна патчей и фиксов?
Больше багов - богу багов ! =))
Просто какой-то позор, уже который месяц делают вид что работают, а игра из этой подделки так и не получилается. Только и знают что самолайкать себя и поцелуйчики для школо-инфантилов править.
Лучше бы минтару нормально доделали
А что с ней не так ? нормальная игра на 1,5-2 прохождения суммарно часов на 150-180. Проходить третьий раз уже будет душно, что то новое увидеть будет сложно. Разьве что пойти - светлая сторона, темная сторона, темный соблазн как пойдёт потому что знаешь всё.
Тамада хороший, конкурсы интересные, как говориться.
Если по вашему "игра из этой поделки не получается" значит в голове крутится какой то образ законченной игры ?, то есть жанр как таковой устраивает и воспринимается ? Даже интересно, а какие тогда изометрические пошаговые тактики в отличии от БГ 3 законченные хорошие игры а не поделки ?
На кого рассчитан такой нелепый байт?