Baldur's Gate 3 прошли более 1,3 миллиона игроков

Для Baldur’s Gate 3 теперь доступен масштабный патч 5, который принесет новый играбельный эпилог с более чем 3700 новыми диалогами и видеороликами. Он также добавляет такие режимы, как Honor и Custom, улучшения производительности и многое другое. Larian Studios также объявила, что с момента ее запуска более 1,3 миллиона игроков прошли нашумевшую ролевую игру.
Хотя данные о продажах не разглашаются, генеральный директор Свен Винке подтвердил, что в раннем доступе было продано более 2,5 миллионов копий. Это второй по величине запуск в Steam в этом году, благодаря которому доходы от цифровых и лицензионных игр Wizards of the Coast выросли на 133 процента по сравнению с прошлым годом.
Baldur’s Gate 3 доступна для PS5 и ПК, а в декабре запланирован запуск версии для Xbox Series X/S. Дата выхода будет объявлена на The Game Awards. Благодаря оптимизации версии для Xbox улучшения производительности доступны для всех трех платформ с патчем 5.
Воу. Это довольно много для такой большой и с жанром на любителя игры.
Вот тут очень сомнительное. Я не спорю, что игра популярна, но хоть убей, но не верю, что её прошло столько народа. Столько человек прошли все акты, причем последнии, которые багнутые и скучные?
Не смешите.
Игра года как никак. Большинство людей всегда хотят прикоснуться и попробовать самое лучшее. Такова психология.