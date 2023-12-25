Baldur's Gate 3 собрала уже 64 награды "Игра года"

Baldur's Gate 3 получила множество наград в этом году. К всеобщему удивлению, она получила самые большие награды на Golden Joystick и The Game Awards, став игрой года, несмотря на большую конкуренцию в 2023 году.

В то время как такие игры, как Alan Wake 2 и Zeda: Tears of the Kingdom продолжают получать свою долю наград, ролевая игра от Larian Studios забирает награды "Игра года" направо и налево, возглавляя гонку за наибольшее количество GOTY-наград.

Как видно на скриншоте выше, сайт, занимающийся отслеживанием игр и их наград, насчитал 64 награды "Игра года" для Baldur's Gate 3.

Эта игра получила почти 54 % всех игровых наград в этом году. Вслед за Baldur's Gate 3, на второй позиции списка расположилась Zelda: Tears of the Kingdom, собравшая 29 наград. Третья в списке - получившая признание критиков Alan Wake 2 от Remedy.

2024 год обещает стать еще одним захватывающим годом для игроков, и индустрия, возможно, готова двигаться дальше. Однако после того, как удачно Baldur's Gate 3 была принята, эта игра оставила значительный след и запомнится надолго.

Несмотря на впечатляющие цифры, это еще не конец доминирования Larian Studios. Baldur's Gate 3 по-прежнему номинирована на различные награды, включая "Игру года" в Steam и BAFTA.

В прошлом году Elden Ring забрала 73 % наград в номинации "Игра года". Из-за возросшей конкуренции в 2023 году ни одна игра не смогла настолько сильно превзойти конкурентов.